Инвестировавший в SpaсeX россиянин собирает фонд на $150 млн

По словам Аликова, фонд уже провел первые сделки: «Всего планируется проинвестировать примерно 15–20 компаний. При этом три компании уже куплены полностью, две – в стадии оплаты сделки. Пять инвестиций в новом фонде уже было сделано с общим объемом $35 млн». Среди объектов инвестиций две компании в сфере онлайн-образования, одна – разработчик видеоигр из США. Названия компаний Аликов не раскрывает, утверждая, что его действия начинают дублировать другие инвесторы. По словам Аликова, фонд будет «инвестировать в акции компаний поздних стадий pre-IPO», преимущественно в США, но также будет рассматривать компании в Азии и Европе.