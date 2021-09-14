Инвестировавший в SpaсeX россиянин собирает фонд на $150 млн

Инвестировавший в SpaсeX россиянин собирает фонд на $150 млнСредства планируется направить на 15–20 проектов с перспективой IPO
Антон Аликов рассказал «Ведомостям», что запустил фонд Arctic Ventures II с целевым объемом $150 млн. Он собирается в форме синдиката, т. е. каждое вложение будет оформляться на отдельное юрлицо, пояснил Аликов. Управлять инвестициями будет компания Arctic Capital, зарегистрированная в Делавэре, США. Согласно базе данных этого штата, компания с таким названием зарегистрирована 30 ноября 2020 г. На 9 марта 2021 г. 100% Arctic Capital контролировал Аликов, следует из письма директора этой компании Дмитрия Воронцова (есть у «Ведомостей»).
По словам Аликова, фонд уже провел первые сделки: «Всего планируется проинвестировать примерно 15–20 компаний. При этом три компании уже куплены полностью, две – в стадии оплаты сделки. Пять инвестиций в новом фонде уже было сделано с общим объемом $35 млн». Среди объектов инвестиций две компании в сфере онлайн-образования, одна – разработчик видеоигр из США. Названия компаний Аликов не раскрывает, утверждая, что его действия начинают дублировать другие инвесторы. По словам Аликова, фонд будет «инвестировать в акции компаний поздних стадий pre-IPO», преимущественно в США, но также будет рассматривать компании в Азии и Европе.