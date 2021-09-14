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Инвестировавший в SpaсeX россиянин собирает фонд на $150 млн

Средства планируется направить на 15–20 проектов с перспективой IPO
Владислав Новый
По словам Антона Аликова, для частного инвестора его фондов минимальный чек в одну инвестицию составляет $100 000 / Андрей Гордеев / Ведомости

Антон Аликов рассказал «Ведомостям», что запустил фонд Arctic Ventures II с целевым объемом $150 млн. Он собирается в форме синдиката, т. е. каждое вложение будет оформляться на отдельное юрлицо, пояснил Аликов. Управлять инвестициями будет компания Arctic Capital, зарегистрированная в Делавэре, США. Согласно базе данных этого штата, компания с таким названием зарегистрирована 30 ноября 2020 г. На 9 марта 2021 г. 100% Arctic Capital контролировал Аликов, следует из письма директора этой компании Дмитрия Воронцова (есть у «Ведомостей»).

По словам Аликова, фонд уже провел первые сделки: «Всего планируется проинвестировать примерно 15–20 компаний. При этом три компании уже куплены полностью, две – в стадии оплаты сделки. Пять инвестиций в новом фонде уже было сделано с общим объемом $35 млн». Среди объектов инвестиций две компании в сфере онлайн-образования, одна – разработчик видеоигр из США. Названия компаний Аликов не раскрывает, утверждая, что его действия начинают дублировать другие инвесторы. По словам Аликова, фонд будет «инвестировать в акции компаний поздних стадий pre-IPO», преимущественно в США, но также будет рассматривать компании в Азии и Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных