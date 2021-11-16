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Крупнейшие банки повышают ставки по ипотеке из-за роста ключевой ставки

Не исключено, что за Сбербанком и ВТБ последуют остальные
Екатерина Литова Софья Шелудченко
После октябрьского повышения ставки ЦБ ипотечные кредиты подорожали в ряде крупных банков / Евгений Разумный / Ведомости

Из-за ужесточения монетарной политики Банка России и роста ключевой ставки банки вынуждены повышать стоимость кредитов: 15 ноября два крупнейших банка – Сбербанк и ВТБ – объявили о повышении ставок по ипотеке.

Сбербанк с 15 ноября повысил ставки по ипотеке третий раз за год – стоимость кредита выросла для квартир в новостройках и на вторичном рынке. Минимальная ставка по ипотеке при приобретении строящегося жилья теперь составляет 8,8% (+0,4 п. п.), при покупке готового жилья – 9,1% (+0,6 п. п.). Но такие ставки можно получить с учетом всех скидок: за электронную регистрацию сделки, открытие через «Домклик», страхование жизни и здоровья и проч. Базовые ставки на первичное и вторичное жилье в банке сейчас составляют 10,1 и 10,7% годовых соответственно. Ставка рефинансирования ипотеки других банков выросла в Сбербанке на 0,4 п. п. до 8,6%. Ставки по льготным программам не изменятся.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных