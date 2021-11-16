Крупнейшие банки повышают ставки по ипотеке из-за роста ключевой ставки

Сбербанк с 15 ноября повысил ставки по ипотеке третий раз за год – стоимость кредита выросла для квартир в новостройках и на вторичном рынке. Минимальная ставка по ипотеке при приобретении строящегося жилья теперь составляет 8,8% (+0,4 п. п.), при покупке готового жилья – 9,1% (+0,6 п. п.). Но такие ставки можно получить с учетом всех скидок: за электронную регистрацию сделки, открытие через «Домклик», страхование жизни и здоровья и проч. Базовые ставки на первичное и вторичное жилье в банке сейчас составляют 10,1 и 10,7% годовых соответственно. Ставка рефинансирования ипотеки других банков выросла в Сбербанке на 0,4 п. п. до 8,6%. Ставки по льготным программам не изменятся.