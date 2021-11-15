Число россиян с ипотекой при зарплате до 20 000 рублей выросло в полтора раза
В России за последние два года резко выросло число ипотечников с низким уровнем доходов, следует из результатов исследования ипотечного портфеля Сбербанка, проведенного аналитиками «Сбериндекса».
Так, с 2019 г. спрос на ипотеку среди россиян с зарплатой менее 20 0000 руб. вырос на 50% — это самый динамичный рост из всех групп заемщиков, сейчас доля таких заявок составляет 2,1% против 1,4% двумя годами ранее. Ипотечников с зарплатой 20 000-40 000 руб. стало на 30% больше, аналогичный рост наблюдался в доходной группе 40 000-100 000 руб. Среди тех, кто зарабатывает от 150 000 до 250 000 руб. в месяц, таких заемщиков стало больше на 35%. При этом чаще всего зарплата ипотечника составляет от 60 000 до 100 000 руб.
Аналитики отметили, что ситуация с обеспеченностью населения квадратными метрами в России улучшается в последние годы во многом благодаря тому, что низкодоходные группы населения покупают квартиры со все большим метражом: сильнее всего площадь покупаемых квартир выросла среди ипотечников с размером доходов до 40 000 руб. в месяц.
Такие заемщики, как правило, покупают квартиры с невысокой стоимостью — от 2,4 до 2,7 млн руб. Это объясняется тем, что более 80% ипотечников в этой доходной группе живут в регионах. В среднем менее обеспеченные граждане платят самые высокие первоначальные взносы, чем другие: их размер в этой группе составляет от 30 до 32% от общей стоимости приобретаемого жилья, отмечают авторы исследования. Более крупные первоначальные взносы среди населения с более низким уровнем доходов могут объясняться тем, что многие ипотечники улучшают жилищные условия, продавая старые квартиры, а также в два раза активнее используют материнский капитал. В среднем 21% ипотечников с зарплатой до 20 000 руб. оплатили с помощью первоначального взноса больше 50% стоимости недвижимости (среди самых богатых клиентов банка этот показатель составляет 15%).
Низкодоходные ипотечники также активно гасят кредиты досрочно, хотя и в полтора раза медленнее более обеспеченных заемщиков. Через три года после взятия ипотеки заемщики, зарабатывающие до 40 000 руб. в месяц, успевают погасить в среднем около 37% основного долга (в среднем по России этот показатель равен 42%, среди самых богатых — 62%). При этом доля тех, кто в течение первых трех лет после взятия ипотеки имеет просрочку по кредиту, практически одинаковая и среди обеспеченных, и среди заемщиков с невысокими доходами.
Накануне Сбербанк, на который приходится порядка половины всех выданных в России ипотечных кредитов, повысил ставки по большей части ипотечных программ. Так, базовая ставка по программе приобретения выросла на 0,4 п. п., до 8,8% годовых, и на готовую недвижимость (на 0,6 п. п., до 9,1%). Ставка по программе семейной ипотеки снижена на 0,3 п.п. — до 4,7% годовых, в случае внесения первоначального взноса в размере не менее 20% от стоимости недвижимости.