Число россиян с ипотекой при зарплате до 20 000 рублей выросло в полтора раза

Такие заемщики, как правило, покупают квартиры с невысокой стоимостью — от 2,4 до 2,7 млн руб. Это объясняется тем, что более 80% ипотечников в этой доходной группе живут в регионах. В среднем менее обеспеченные граждане платят самые высокие первоначальные взносы, чем другие: их размер в этой группе составляет от 30 до 32% от общей стоимости приобретаемого жилья, отмечают авторы исследования. Более крупные первоначальные взносы среди населения с более низким уровнем доходов могут объясняться тем, что многие ипотечники улучшают жилищные условия, продавая старые квартиры, а также в два раза активнее используют материнский капитал. В среднем 21% ипотечников с зарплатой до 20 000 руб. оплатили с помощью первоначального взноса больше 50% стоимости недвижимости (среди самых богатых клиентов банка этот показатель составляет 15%).