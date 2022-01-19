ЦБ раскрыл предложения по допуску небанковских игроков на платежный рынок

ЦБ раскрыл предложения по допуску небанковских игроков на платежный рынокСейчас платежные услуги могут оказывать банки и небанковские кредитные организации
Банк России вынес на обсуждение поправки в законодательство, которые позволят не только банкам, но и финтех-компаниям, нефинансовым организациям, а также страховщикам, брокерам и МФО оказывать платежные услуги. Нефинансовые компании, которые в будущем захотят оказывать платежные услуги, будут называть небанковскими поставщиками платежных услуг (НППУ).
Как уточнил «Ведомостям» представитель ЦБ, разработанные регулятором поправки в законодательство на данном этапе он будет обсуждать с рынком – в дальнейшем документ будет проходить все необходимые процедуры, в том числе согласование с заинтересованными ведомствами.
Банк России предлагает сделать два типа НППУ, для которых будут установлены требования к допуску на рынок, деятельности, а также надзору и наблюдению со стороны Банка России. Такое регулирование позволит обеспечить равные условия работы НППУ с другими участниками платежного рынка, а также избежать регуляторного арбитража, отметил представитель ЦБ.
НППУ первого типа буду заниматься только инициированием переводов по поручению клиентов, при этом чистые активы такой компании должны быть не менее 5 млн руб. В полномочия НППУ второго типа помимо инициирования платежей будет входить осуществление платежей с открытием электронных кошельков. Чистые активы таких НППУ должны быть не менее 50 млн руб.
Кроме этого, к НППУ будут установлены требования к деловой репутации должностных лиц и учредителей, защите информации, а также в части организации работы по управлению рисками, противодействию отмыванию и легализации доходов, полученных преступным путем.
ЦБ больше года назад объявил рынку, что намерен создать институт НППУ – его появление предусмотрено стратегией развития национальной платежной системы на 2021–2023 гг. Введение института НППУ должно, по задумке ЦБ, содействовать повышению качества и доступности услуг для граждан, снижению их стоимости, а также в целом упростить клиентский путь. Реализация инициативы также будет способствовать развитию конкуренции на платежном рынке, считают в ЦБ.
Одна из проблем, которую своей реформой надеется решить ЦБ, – высокие издержки компаний на прием банковских карт, писали «Ведомости». Сейчас, чтобы компания могла на своем сайте или в магазине принимать платежи, она заключает договор банковского эквайринга. Когда клиент платит картой, банк берет за это эквайринговую комиссию. Основная ее часть – межбанковская комиссия (или интерчейндж) – устанавливается платежной системой. Ее банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились. Комиссии за эквайринг варьируются от 0,3 до 3,2% в зависимости от типа карты или категории товара. Чем выше интерчейндж, тем дороже для торговой точки стоит прием карты.
Один на всех
Особенность карточного бизнеса в России – доминирование одного игрока, Сбербанка (там не ответили на запрос). Он является лидером и в эмиссии карт, и в эквайринге. На конец 2020 г. количество активных карт (кредитных и дебетовых) в Сбербанке составляло 138 млн шт. – это более 66% всех активных карт, следует из данных ЦБ. Хотя еще в 2018 г. доля банка в картах была 51%. В начале 2019 г. доля госбанка на рынке эквайринга по обороту была 67,1%, но по итогам 2020 г., по данным ФАС, она снизилась до 65%. Таким образом, у Сбербанка много операций, где он одновременно и банк, обслуживающий торговца, и эмитент карты, которой расплатились. Большую долю доходов от эквайринга получают те, кто совмещает функции эквайера и эмитента. В таких случаях банк может обрабатывать транзакции сам, не обращаясь к платежной системе, а лишь направляя ей отчеты об операциях.
Что думает рынок
Эксперты и участники рынка положительно воспринимают создание института НППУ. Более внимательное регулирование деятельности платежных агентов в настоящий момент актуально, так как на этот рынок выходит много игроков как офлайн-ритейла, так и интернет-торговцев и сервисных компаний, сказала «Ведомостям» заместитель председателя правления банка «Русский стандарт» Елена Петрова. Она также отметила, что для защиты интересов пользователей уже сейчас необходимо формировать такие же или близкие к банковским требования к агентам.
Эту идею поддержал и представитель банка ВТБ, отметив, что крайне важно, чтобы работа новых игроков была безопасной, быстрой и качественной. К тому же в ВТБ уверены, что расширение числа участников рынка, оказывающих платежные услуги, приведет к росту доступности этих сервисов и повысит конкуренцию на рынке. Но пока рано говорить о доле, которую займут НППУ на новом рынке, – многое будет зависеть от тарифной линейки и уровня сервисов, которые они предложат потребителю, отметил представитель ВТБ.
В появлении НППУ прослеживается позитивное развитие рынка, конкуренции с должным регулированием, а также возможности новых партнерских продуктов, отметил зампред правления Совкомбанка Олег Маштляр.
Более 10 лет назад попытки выведения НППУ в России ничем не закончились в силу консервативности той «банковской картины мира», вспоминает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Сейчас ситуация сильно изменилась, считает он: расширился круг платежных услуг, выросла роль небанковских организаций, заинтересованных в платежах. Вероятно, сложился целый ряд факторов для адаптации данного подхода, заключил Достов.
Получить статус НППУ смогут банковские платежные агенты, агрегаторы, говорит председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева.
Что же касается требований к чистым активам, на основе которых будет происходить деление НППУ на два типа, то эксперты считают такие цифры вполне оправданными. Обаева предполагает, что сумма в 5 млн руб. отвечает возможным рискам, сопутствующим деятельности НППУ первого типа. В то время как для НППУ второго типа, где предполагаются уже более рисковые операции, ЦБ вправе требовать определенного обеспечения в виде базового уставного капитала, сказала Обаева. Но Достов отметил, что сумма в 50 млн руб. ему кажется завышенной: немного добавив, можно получить лицензию расчетного НКО с более развитым функционалом.