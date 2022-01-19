ЦБ раскрыл предложения по допуску небанковских игроков на платежный рынок

Один на всех

Особенность карточного бизнеса в России – доминирование одного игрока, Сбербанка (там не ответили на запрос). Он является лидером и в эмиссии карт, и в эквайринге. На конец 2020 г. количество активных карт (кредитных и дебетовых) в Сбербанке составляло 138 млн шт. – это более 66% всех активных карт, следует из данных ЦБ. Хотя еще в 2018 г. доля банка в картах была 51%. В начале 2019 г. доля госбанка на рынке эквайринга по обороту была 67,1%, но по итогам 2020 г., по данным ФАС, она снизилась до 65%. Таким образом, у Сбербанка много операций, где он одновременно и банк, обслуживающий торговца, и эмитент карты, которой расплатились. Большую долю доходов от эквайринга получают те, кто совмещает функции эквайера и эмитента. В таких случаях банк может обрабатывать транзакции сам, не обращаясь к платежной системе, а лишь направляя ей отчеты об операциях.