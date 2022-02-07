Граждане стали чаще жаловаться на банки из-за телефонных мошенников

Также рост жалоб был отмечен по теме навязывания банками и МФО дополнительных платных услуг. Если в 2020 г. доля таких жалоб составляла 8,7% от общего числа жалоб на МФО (2097), то в прошлом году она выросла до 14,3% от общего числа жалоб и составила 4733. При этом ЦБ рассчитывает, что принятые меры против навязывания банками и МФО дополнительных платных услуг, заработавшие с конца 2021 г., должны способствовать сокращению жалоб заемщиков. С этого года заемщики получили право потребовать вернуть деньги за любые платные услуги, привязанные к кредитам и займам, в течение 14 календарных дней после оформления договора. Ранее такой период охлаждения действовал только для добровольных страховок.