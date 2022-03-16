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Российскому страховому рынку не хватает перестраховочных мощностей

72% рисков компании передают за рубеж, но власти проблему решают, а страховщики видят альтернативы в Китае и Индии
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Мюнхенское перестраховочное общество (Munich Re) заявило 16 марта, что не будет продлевать действующие в стране договоры и заключать новые сделки. Ранее, 14 марта, о сокращении бизнеса в России заявляли швейцарские Zurich и Swiss Re, немецкая Allianz. Ганноверское перестраховочное общество также сообщило о приостановке андеррайтингового бизнеса. Третья по величине страховая компания в Европе Generali сообщила о прекращении работы в России в течение этого месяца, а также заморозке своей доли в «Ингосстрахе», которая составляет почти 40%. Крупнейшие страховые брокеры Marsh и Aon приостановили бизнес в России, как и их конкурент Willis Towers Watson. Из перечисленных компаний у Allianz и Zurich есть дочерние компании в России.

Российские компании работают с международными перестраховочными компаниями как напрямую, так и через международных брокеров. Лидером одного из крупнейших на российском рынке договоров облигаторного (обязательного) перестрахования морских рисков с лимитом 100 млн евро у «Согаза» (лидер рынка исходящего перестрахования) является Munich Re. Лидер договора перестрахования огневых рисков имущества юрлиц у «Альфастрахования» французский перестраховщик SCOR – перестрахование осуществляется через лондонских брокеров Willis и Guy Carpenter. Лимит по договору – до 175 млн евро. Среди других международных перестраховщиков, с которыми работает «Альфастрахование», – Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, кельнское перестраховочное общество GenRe, а также корпорация Lloyd’s of London, сотрудничество с синдикатами которой осуществляется через международных брокеров Willis Limited, Marsh, AON Benfield и др., следует из информации на сайте российского страховщика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных