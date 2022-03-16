Российскому страховому рынку не хватает перестраховочных мощностей

Российскому страховому рынку не хватает перестраховочных мощностей72% рисков компании передают за рубеж, но власти проблему решают, а страховщики видят альтернативы в Китае и Индии
Мюнхенское перестраховочное общество (Munich Re) заявило 16 марта, что не будет продлевать действующие в стране договоры и заключать новые сделки. Ранее, 14 марта, о сокращении бизнеса в России заявляли швейцарские Zurich и Swiss Re, немецкая Allianz. Ганноверское перестраховочное общество также сообщило о приостановке андеррайтингового бизнеса. Третья по величине страховая компания в Европе Generali сообщила о прекращении работы в России в течение этого месяца, а также заморозке своей доли в «Ингосстрахе», которая составляет почти 40%. Крупнейшие страховые брокеры Marsh и Aon приостановили бизнес в России, как и их конкурент Willis Towers Watson. Из перечисленных компаний у Allianz и Zurich есть дочерние компании в России.
Российские компании работают с международными перестраховочными компаниями как напрямую, так и через международных брокеров. Лидером одного из крупнейших на российском рынке договоров облигаторного (обязательного) перестрахования морских рисков с лимитом 100 млн евро у «Согаза» (лидер рынка исходящего перестрахования) является Munich Re. Лидер договора перестрахования огневых рисков имущества юрлиц у «Альфастрахования» французский перестраховщик SCOR – перестрахование осуществляется через лондонских брокеров Willis и Guy Carpenter. Лимит по договору – до 175 млн евро. Среди других международных перестраховщиков, с которыми работает «Альфастрахование», – Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, кельнское перестраховочное общество GenRe, а также корпорация Lloyd’s of London, сотрудничество с синдикатами которой осуществляется через международных брокеров Willis Limited, Marsh, AON Benfield и др., следует из информации на сайте российского страховщика.