Российскому страховому рынку не хватает перестраховочных мощностей

Мюнхенское перестраховочное общество (Munich Re) заявило 16 марта, что не будет продлевать действующие в стране договоры и заключать новые сделки. Ранее, 14 марта, о сокращении бизнеса в России заявляли швейцарские Zurich и Swiss Re, немецкая Allianz. Ганноверское перестраховочное общество также сообщило о приостановке андеррайтингового бизнеса. Третья по величине страховая компания в Европе Generali сообщила о прекращении работы в России в течение этого месяца, а также заморозке своей доли в «Ингосстрахе», которая составляет почти 40%. Крупнейшие страховые брокеры Marsh и Aon приостановили бизнес в России, как и их конкурент Willis Towers Watson. Из перечисленных компаний у Allianz и Zurich есть дочерние компании в России.