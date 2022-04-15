Банки смогут блокировать онлайн-счета подозрительных клиентов

По данным ЦБ, в 2021 г. операций без согласия клиентов было совершено на сумму 13,6 млрд руб. Доля социальной инженерии в этих операциях составила 49,4%, что ниже показателя 2020 г., когда доля социальной инженерии в операциях без согласия клиента была 61,8%. Кроме того, по инициативе ЦБ в прошлом году была инициирована блокировка более 6000 фишинговых сайтов, созданных злоумышленниками. Это стало возможным благодаря разработанному и вступившему в силу в прошлом году закону, позволяющему ЦБ инициировать блокировку мошеннических сайтов во внесудебном порядке, что ускорило процедуру блокировки с нескольких недель до нескольких суток.