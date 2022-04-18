Банки возобновили выдачу валюты гражданам

С 18 апреля банки возобновили продажу наличной валюты гражданам за рубли, но продавать можно только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля. Во всех банках сохраняется временное ограничение ЦБ: снять со счета можно не более $10 000 или эквивалент этой суммы в евро. При этом снять можно только валюту, поступившую на счет до 9 марта. Если с тех пор клиент уже снял сумму со счета в этом лимите, снять деньги снова не получится.