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Финансы

Банки возобновили выдачу валюты гражданам

«Ведомости» узнали, на каких условиях это возможно и в каких именно банках
Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

С 18 апреля банки возобновили продажу наличной валюты гражданам за рубли, но продавать можно только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля. Во всех банках сохраняется временное ограничение ЦБ: снять со счета можно не более $10 000 или эквивалент этой суммы в евро. При этом снять можно только валюту, поступившую на счет до 9 марта. Если с тех пор клиент уже снял сумму со счета в этом лимите, снять деньги снова не получится. 

Наличную валюту, поступившую до 9 апреля, банки должны оставить у себя, чтобы обеспечить выдачу наличных в рамках лимита в $10 000 клиентам, которые еще не сняли деньги с валютных вкладов.

Сотрудник в отделении Сбербанка сообщил корреспонденту «Ведомостей», что банк продает валюту только клиентам привилегированного обслуживания – «Сбербанк Премьер» и «Сберпервый». Продать наличные доллары можно было по курсу 74,63 руб., евро – по курсу 78,40 руб. – на рубль меньше, чем в приложении банка. Снятие наличных рублей с валютного счета осуществляется по курсу 80 руб./$ и 87 руб. за евро. Сбербанк начал выдавать гражданам наличную валюту, сообщил в ответе на запрос представитель банка. Клиенты могут приобрести в крупных отделениях банка доллары США и евро при условии их наличия в кассах, уточняет он.  

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Сотрудник отделения ВТБ рассказал корреспонденту, что купить валюту можно будет только с 20 апреля. В госбанке технические вопросы продажи валюты пока прорабатывают, говорит представитель ВТБ.

В отделении ПСБ Красногорска оператор сообщил, что для снятия валюты со счета клиентам необходимо сделать предзаказ, а получить деньги можно будет через 3–5 дней. Продажа доллара осуществляется по курсу 115 руб./$, евро – по 121 руб. Курс покупки доллара составлял 74 руб./$, евро – 80 руб.

В чате поддержки «Тинькофф банка» сообщили, что в банкоматах банка доступны купюры только по $100 и 100 евро. Банк также предоставляет актуальную карту банкоматов, где возможно снять доллары и евро.

Продать и купить валюту в Газпромбанке могут как клиенты банка, так и те, кто ими не является, убедился корреспондент «Ведомостей». В одном из отделений банка доллар торговался по 78 руб./$, евро – по 81 руб. Купить доллар можно было за 91 руб./$, евро – по 96 руб. 

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Спрос на покупку валюты в банке «ФК Открытие» заметен, но он не ажиотажный, говорит замначальника управления по работе на финансовых рынках банка Алия Зубкова. «Обслуживание клиентов проходит штатно и без очередей», – добавляет она. Валюты у банка достаточно для удовлетворения запросов населения, заверила Зубкова.

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В красногорском отделении Альфа-банка снять валюту пока нельзя, по словам сотрудника банка, но в Москве покупка возможна и осуществляется по курсу, отражаемому в приложении банка. 

Росбанк пока не продает наличную валюту, но исследует возможность запустить этот сервис, говорит руководитель центра розничных транзакционных продуктов Росбанка Андрей Шагимуллин. При этом банк выдает валюту с клиентских счетов в рамках предписания ЦБ, подчеркивает он. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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