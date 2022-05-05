Какие акции уберегут от высокой инфляции

4 мая ФРС США повысила базовую ставку на 0,5 п. п. до до 0,75–1% на фоне разогнавшейся инфляции, которая в марте достигла максимума за 40 лет – 8,5% в годовом выражении. Банк Англии 5 мая повысил ставку на 0,25 п. п. до 1% и ждет пика инфляции в IV квартале на уровне 10,25%, что может стать максимумом с 1982 г. В России годовая инфляция в 2022 г., по оценкам ЦБ, составит 18–23%, а в 2023 г. снизится до 5–7%. Возврата инфляции к целевому уровню в 4% Банк России ожидает только в 2024 г.