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Какие акции уберегут от высокой инфляции

Аналитики рекомендуют вкладываться в бумаги компаний потребительского сектора или IT-гигантов
Инга Сангалова
Инвесторам в период высокого инфляционного давления следует выбирать акции компаний с дивидендной доходностью выше уровня инфляции, рост выручки которых значительно превышает темпы среднегодовой инфляции в стране присутствия / Максим Стулов / Ведомости

Помимо возросшего геополитического риска и санкций российским инвесторам, принимая свои инвестиционные решения, приходится учитывать и высокую инфляцию. Она стала проблемой для всех экономик, на фоне чего мировые центробанки повышают ставки.

4 мая ФРС США повысила базовую ставку на 0,5 п. п. до до 0,75–1% на фоне разогнавшейся инфляции, которая в марте достигла максимума за 40 лет – 8,5% в годовом выражении. Банк Англии 5 мая повысил ставку на 0,25 п. п. до 1% и ждет пика инфляции в IV квартале на уровне 10,25%, что может стать максимумом с 1982 г. В России годовая инфляция в 2022 г., по оценкам ЦБ, составит 18–23%, а в 2023 г. снизится до 5–7%. Возврата инфляции к целевому уровню в 4% Банк России ожидает только в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных