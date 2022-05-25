Суд признал недействительным отзыв лицензии у банка «Платина»Такое решение суда хоть и нетипичное, но не первое
Девятый арбитражный апелляционный суд 24 мая полностью отменил решения суда первой инстанции о признании законными двух решений ЦБ: отзыва лицензии у банка «Платина» и ввода временной администрации в банк. Суд принял новый акт, следует из картотеки арбитражных дел. Апелляцию подавал «Платина» и один из его кредиторов, ООО «Капитал»: они просили признать приказы ЦБ недействительными.
«Ведомости» направили запрос в ЦБ.
В картотеке не указано, какой именно акт принял суд, но на сайте банка «Платина» приводится выдержка и запись оглашения решения. В нем говорится, что суд признал недействительным оба приказа ЦБ – об отзыве лицензии и вводе временной администрации. Также суд обязал Банк России устранить допущенные нарушения прав законных интересов заявителей путем «возобновления действия лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации ООО КБ «Платина» (г. Москва)».
Суд также постановил взыскать с ЦБ в пользу рухнувшего банка расходы по уплате госпошлины в размере 6000 руб. по заявлению и 1500 руб. – по апелляционной жалобе. 1500 руб. ЦБ также должен уплатить в пользу одного из кредиторов банка – ООО «Капитал».
ЦБ отозвал лицензию у «Платины» 17 сентября 2021 г. Такое решение регулятор объяснял тем, что банк нарушал законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ. Также, по данным регулятора, «Платина» нарушал требования ЦБ и законы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, среди причин отзыва лицензии ЦБ называл большой объем непрозрачных операций банка по обеспечению расчетов между гражданами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
Банк «Платина», занимавший на тот момент 246-е место по активам в банковской системе, известен тем, что на его базе в 1997 г. была создана первая российская электронная платежная система CyberPlat.
Собственниками банка являются супруги Андрей и Мария Грибовы. Грибов – основатель CyberPlat.
В 2000 г. платежная система стала самостоятельной компанией. В 2018 г. ЦБ включил CyberPlat (расчетный банк «Платина») в реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг, в 2019 г. платежная система была исключена из этого реестра. В 2020 г. компания начала работать как сервис денежных переводов от юридических лиц физическим лицам (b2c-переводы) через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России.
После отзыва лицензии суд 18 ноября 2021 г. принял решение о принудительной ликвидации банка (ликвидатор – АСВ), ООО «Капитал» решило оспорить и это решение, но кассация отказала ему в марте этого года.
Такое решение суда хоть и редкое, но не первое. Не каждая кредитная организация после отзыва лицензии идет оспаривать решение ЦБ, а если это происходит, то зачастую суд встает на сторону регулятора. Последний раз суд вставал на сторону банка в 2021 г.: Арбитражный суд Москвы признал в октябре незаконными приказы об отзыве лицензии и введении временной администрации в банке «Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК). Дело «ЮМК банка» дошло до кассации, которая в апреле 2022 г. подтвердила незаконность отзыва лицензии.
Еще один такой случай произошел в 2015 г., когда суд признал незаконным приказ об отзыве лицензии у АО «Профессионал Банк» и у Атлас-банка. В случае с последним банку удалось успешно дойти до кассации, но к тому моменту банк уже был ликвидирован, а его акционеры – Atlas Group не были намерены продолжать банковскую деятельность в России и хотели продать банк консорциуму инвесторов с дисконтом.
На данный момент известна только одна действующая кредитная организация, которой удалось добиться восстановления лицензии, – РНКО «Вест».
«После выигрыша в четырех инстанциях суда о признании увеличения капитала до 90 млн руб. у нас не признали карточку с подписями и не соглашались проводить клиентские платежи – этот суд мы тоже выиграли, – рассказывал предправления РНКО «Вест» Валерий Серлин «Ведомостям» в 2015 г. – Потом у нас опять была полуторамесячная проверка ЦБ: нам, по сути, работать не дали, к 1 января 2012 г. мы банально не успели в очередной раз увеличить капитал и были вынуждены преобразоваться в НКО». За это время вся клиентура «Веста» открыла счета в других банках и большинство клиентов не вернулись, говорит он.