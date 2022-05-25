Суд признал недействительным отзыв лицензии у банка «Платина»

«После выигрыша в четырех инстанциях суда о признании увеличения капитала до 90 млн руб. у нас не признали карточку с подписями и не соглашались проводить клиентские платежи – этот суд мы тоже выиграли, – рассказывал предправления РНКО «Вест» Валерий Серлин «Ведомостям» в 2015 г. – Потом у нас опять была полуторамесячная проверка ЦБ: нам, по сути, работать не дали, к 1 января 2012 г. мы банально не успели в очередной раз увеличить капитал и были вынуждены преобразоваться в НКО». За это время вся клиентура «Веста» открыла счета в других банках и большинство клиентов не вернулись, говорит он.