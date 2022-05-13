Из обслуживавшего WebMoney банка после отзыва лицензии вывели более 7 млрд рублей

Из обслуживавшего WebMoney банка после отзыва лицензии вывели более 7 млрд рублейУспешный несанкционированный перевод средств – довольно редкий случай, считают эксперты
Банк России опубликовал итоги обследования временной администрацией Консервативного коммерческого банка (ККБ), который был расчетным центром платежной системы WebMoney. ККБ лишился лицензии 11 февраля 2022 г. Из отчета следует, что ККБ в день отзыва лицензии без разрешения временной администрации удалось перевести в другой банк с помощью системы передачи финансовых сообщений SWIFT минимум 7,6 млрд руб. Роль временной администрации выполняло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), 21 апреля суд запустил процедуру принудительной ликвидации ККБ.
Средства ККБ в банках на 11 февраля по результатам обследования оказались на уровне 2,5 млрд руб. и снизились на 7,6 млрд руб. Снижение связано с четырьмя операциями, указано в отчете: несанкционированный платеж по системе SWIFT, инкассация наличной валюты с последующим зачислением на корсчет в уполномоченном банке, перевод денег на корсчет в ЦБ (возврат депозита) и корректировки по МСФО. По последним трем операциям общая сумма на 11 февраля суммарно составила менее 700 млн руб.