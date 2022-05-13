Из обслуживавшего WebMoney банка после отзыва лицензии вывели более 7 млрд рублей

Средства ККБ в банках на 11 февраля по результатам обследования оказались на уровне 2,5 млрд руб. и снизились на 7,6 млрд руб. Снижение связано с четырьмя операциями, указано в отчете: несанкционированный платеж по системе SWIFT, инкассация наличной валюты с последующим зачислением на корсчет в уполномоченном банке, перевод денег на корсчет в ЦБ (возврат депозита) и корректировки по МСФО. По последним трем операциям общая сумма на 11 февраля суммарно составила менее 700 млн руб.