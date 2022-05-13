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Из обслуживавшего WebMoney банка после отзыва лицензии вывели более 7 млрд рублей

Успешный несанкционированный перевод средств – довольно редкий случай, считают эксперты
Екатерина Литова
Несанкционированными платежами с помощью SWIFT заинтересовались следователи / Максим Стулов / Ведомости

Банк России опубликовал итоги обследования временной администрацией Консервативного коммерческого банка (ККБ), который был расчетным центром платежной системы WebMoney. ККБ лишился лицензии 11 февраля 2022 г. Из отчета следует, что ККБ в день отзыва лицензии без разрешения временной администрации удалось перевести в другой банк с помощью системы передачи финансовых сообщений SWIFT минимум 7,6 млрд руб. Роль временной администрации выполняло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), 21 апреля суд запустил процедуру принудительной ликвидации ККБ.

Средства ККБ в банках на 11 февраля по результатам обследования оказались на уровне 2,5 млрд руб. и снизились на 7,6 млрд руб. Снижение связано с четырьмя операциями, указано в отчете: несанкционированный платеж по системе SWIFT, инкассация наличной валюты с последующим зачислением на корсчет в уполномоченном банке, перевод денег на корсчет в ЦБ (возврат депозита) и корректировки по МСФО. По последним трем операциям общая сумма на 11 февраля суммарно составила менее 700 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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