ВТБ повысит стоимость sms-уведомленийРанее стоимость уведомлений на 10 рублей поднял Сбербанк
ВТБ повысит стоимость sms-уведомлений для клиентов с 59 до 79 руб., сообщил представитель банка «Ведомостям». Решение связано с повышением тарифов операторами связи и приведением цен на услугу к среднерыночным значениям, пояснил он. В ВТБ оповещения по sms предпочитают получать не более 5% клиентов, поэтому большинство изменений не заметят, заверил представитель банка.
Оплата sms и push-уведомлений в ВТБ входит в единый тарифный пакет, который действует для всех карт, открытых в банке. Услуга push-уведомлений бесплатна для зарплатных клиентов и тех, кто получает в банке пенсионные выплаты.
27 июля Сбербанк анонсировал впервые за 20 лет повышение стоимости уведомлений на 10 руб. – в зависимости от типа карты она составит от 40 до 70 руб. в месяц. Изменения связаны с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет, пояснил «Ведомостям» представитель Сбербанка: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений банком.
В Альфа-банке, Промсвязьбанке, МТС-банке, Совкомбанке и Росбанке повышать стоимость sms-информирования не планируют, сообщили их представители.
Закон обязывает банки информировать клиентов об операциях по карте или невозможности их совершения, поэтому в договоре должен быть указан способ бесплатного информирования, сообщал ранее представитель ЦБ. Дополнительные услуги по оповещению, в том числе с помощью sms, относятся уже к платным услугам, которые оплачивает сам клиент, добавлял он.
Обычно банки отправляли уведомления в своих приложениях, но после появления рисков удаления мобильных приложений банков из App Store и Google Play основным источником трафика сообщений могли стать sms-оповещения, сообщалось в письме Ассоциации банков России (АБР) в адрес правительства и ЦБ. Смена канала информирования могла повлечь за собой рост расходов примерно на 25 млрд руб. во всей банковской системе, оценивали в АБР. Увеличение издержек может привести к тому, что кредитные организации будут повышать тарифы за sms или вводить оплату для услуги, если раньше она была бесплатной.
Стоимость услуги банков по sms-информированию составляет от 59 руб. в месяц и выше. По данным Минцифры, в 2020 г. за оказание услуг по sms-информированию «Тинькофф банк» получил от клиентов 3,9 млрд руб. при затратах в 2,1 млрд руб. Доходы банка «Ренессанс кредит» в 2020 г. за sms-уведомления составили 880,2 млн руб., а расходы – 512,6 млн руб. В Минцифры в ответе на письмо АБР заявляли, что при наращивании объема sms-уведомлений расходы банков могут дополнительно снизиться, так как тарифообразование операторов выстроено по принципу «скидка за объем».