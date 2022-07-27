ВТБ повысит стоимость sms-уведомлений

Обычно банки отправляли уведомления в своих приложениях, но после появления рисков удаления мобильных приложений банков из App Store и Google Play основным источником трафика сообщений могли стать sms-оповещения, сообщалось в письме Ассоциации банков России (АБР) в адрес правительства и ЦБ. Смена канала информирования могла повлечь за собой рост расходов примерно на 25 млрд руб. во всей банковской системе, оценивали в АБР. Увеличение издержек может привести к тому, что кредитные организации будут повышать тарифы за sms или вводить оплату для услуги, если раньше она была бесплатной.