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Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений об операциях

Ведомости

Сбербанк с 1 августа решил повысить плату за уведомления об операциях на 10 руб. в связи с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 руб. Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество, и виды отправляемых сообщений», – говорится в сообщении.

В зависимости от типа карты стоимость уведомлений составит от 40 до 70 руб., уведомления по кредитной «Сберкарте» останутся бесплатными.

Ранее в понедельник Сбербанк понизил предельную доходность по некоторым рублевым депозитам на 1 п. п., а также снизил ставку по рыночным ипотечным программам на 0,6 п. п. до 9,9% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных