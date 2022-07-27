Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений об операциях

«Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 руб. Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество, и виды отправляемых сообщений», – говорится в сообщении.