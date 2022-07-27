Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений об операциях
«Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 руб. Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество, и виды отправляемых сообщений», – говорится в сообщении.
В зависимости от типа карты стоимость уведомлений составит от 40 до 70 руб., уведомления по кредитной «Сберкарте» останутся бесплатными.
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