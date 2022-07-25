Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк в понедельник также сообщил, что снизил ставку по рыночным ипотечным программам на 0,6 п. п. до 9,9% годовых. Ставки по льготной ипотеке изменения не коснутся. В кредитной организации связали это с решением ЦБ понизить ключевую ставку, отметив, что с начала года выдали банк выдал 366 000 жилищных кредитов на сумму более 1,1 трлн руб.