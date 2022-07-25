Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
С понедельника, 25 июля, максимальная ставка по продуктам «Сбер Вклад» и «СберВкладПрайм» составляет 7%, ее могут получить клиенты, оформившие подписку на «СберПрайм+» и открывшие вклад онлайн сроком до 12 месяцев. Максимальная доходность по вкладу «Промо. Управляй» понизилась до 5,02%.
Сбербанк в понедельник также сообщил, что снизил ставку по рыночным ипотечным программам на 0,6 п. п. до 9,9% годовых. Ставки по льготной ипотеке изменения не коснутся. В кредитной организации связали это с решением ЦБ понизить ключевую ставку, отметив, что с начала года выдали банк выдал 366 000 жилищных кредитов на сумму более 1,1 трлн руб.
22 июля ЦБ в пятый раз снизил ключевую ставку после того, как в феврале поднял ее до рекордных 20%. В предыдущий раз Банк России также снизил ключевую ставку на 150 б. п. до 9,5%. Этому решению предшествовало три снижения на 300 б. п.
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