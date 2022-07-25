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Финансы

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Ведомости

Сбербанк понизил предельную доходность по некоторым рублевым депозитам на 1 п. п., следует из материалов на сайте кредитной организации, пишет «РИА Новости».

С понедельника, 25 июля, максимальная ставка по продуктам «Сбер Вклад» и «СберВкладПрайм» составляет 7%, ее могут получить клиенты, оформившие подписку на «СберПрайм+» и открывшие вклад онлайн сроком до 12 месяцев. Максимальная доходность по вкладу «Промо. Управляй» понизилась до 5,02%.

Сбербанк в понедельник также сообщил, что снизил ставку по рыночным ипотечным программам на 0,6 п. п. до 9,9% годовых. Ставки по льготной ипотеке изменения не коснутся. В кредитной организации связали это с решением ЦБ понизить ключевую ставку, отметив, что с начала года выдали банк выдал 366 000 жилищных кредитов на сумму более 1,1 трлн руб.

22 июля ЦБ в пятый раз снизил ключевую ставку после того, как в феврале поднял ее до рекордных 20%. В предыдущий раз Банк России также снизил ключевую ставку на 150 б. п. до 9,5%. Этому решению предшествовало три снижения на 300 б. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных