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Власти обсуждают с компаниями вопросы обязательности применения МСФО

Раскрытие консолидированной отчетности можно сделать на добровольной основе, но полностью отходить от МСФО нельзя, считают компании
Софья Шелудченко
Российский бизнес пока не готов окончательно перейти на отечественные стандарты отчетности  / Getty Images

Минфин опрашивает российские компании на предмет необходимости применения в новых реалиях международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которые существуют в России с 2004 г., как основы составления консолидированной отчетности. В середине июля от имени замминистра финансов Алексея Моисеева ведомство направило в российские компании, в том числе банки и страховые, ряд вопросов со сроком ответа до 12 августа. Письмо есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили представители ВСК и Ассоциации банков России (АБР). Представитель Минфина подтвердил проведение опроса в формате сбора мнений заинтересованных лиц, по результатам которого будет выработана позиция министерства. Источник, близкий к РСПП, также подтвердил факт получения такого запроса от Минфина. Компании опросили, но их мнения по этому поводу разнятся, отметил собеседник «Ведомостей».

Минфин решил узнать мнение рынка, так как в последнее время получает предложения пересмотреть госполитику в отношении МСФО, говорится в письме. Отдельные лица (не уточняется, кто именно) высказывают мнение, что в нынешних условиях нецелесообразно продолжать применять МСФО как стандарт составления консолидированной отчетности и основу разработки российских стандартов бухучета. Некоторые организации ставят под сомнение в принципе необходимость консолидированной финотчетности организаций, в том числе системно значимых, «в российских условиях».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных