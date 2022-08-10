Власти обсуждают с компаниями вопросы обязательности применения МСФО

Минфин опрашивает российские компании на предмет необходимости применения в новых реалиях международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которые существуют в России с 2004 г., как основы составления консолидированной отчетности. В середине июля от имени замминистра финансов Алексея Моисеева ведомство направило в российские компании, в том числе банки и страховые, ряд вопросов со сроком ответа до 12 августа. Письмо есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили представители ВСК и Ассоциации банков России (АБР). Представитель Минфина подтвердил проведение опроса в формате сбора мнений заинтересованных лиц, по результатам которого будет выработана позиция министерства. Источник, близкий к РСПП, также подтвердил факт получения такого запроса от Минфина. Компании опросили, но их мнения по этому поводу разнятся, отметил собеседник «Ведомостей».