Власти обсуждают с компаниями вопросы обязательности применения МСФО

Власти обсуждают с компаниями вопросы обязательности применения МСФОРаскрытие консолидированной отчетности можно сделать на добровольной основе, но полностью отходить от МСФО нельзя, считают компании
Минфин опрашивает российские компании на предмет необходимости применения в новых реалиях международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которые существуют в России с 2004 г., как основы составления консолидированной отчетности. В середине июля от имени замминистра финансов Алексея Моисеева ведомство направило в российские компании, в том числе банки и страховые, ряд вопросов со сроком ответа до 12 августа. Письмо есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили представители ВСК и Ассоциации банков России (АБР). Представитель Минфина подтвердил проведение опроса в формате сбора мнений заинтересованных лиц, по результатам которого будет выработана позиция министерства. Источник, близкий к РСПП, также подтвердил факт получения такого запроса от Минфина. Компании опросили, но их мнения по этому поводу разнятся, отметил собеседник «Ведомостей».
Минфин решил узнать мнение рынка, так как в последнее время получает предложения пересмотреть госполитику в отношении МСФО, говорится в письме. Отдельные лица (не уточняется, кто именно) высказывают мнение, что в нынешних условиях нецелесообразно продолжать применять МСФО как стандарт составления консолидированной отчетности и основу разработки российских стандартов бухучета. Некоторые организации ставят под сомнение в принципе необходимость консолидированной финотчетности организаций, в том числе системно значимых, «в российских условиях».