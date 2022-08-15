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СПБ биржа расширяет список иностранных бумаг для торгов в основную сессию

Это не подтолкнет инвесторов массово скупать иностранные акции, особенно на фоне риска их блокировки, говорят брокеры
Инга Сангалова
СПБ биржа расширяет список иностранных бумаг для торгов в основную сессию / Максим Стулов / Ведомости

СПБ биржа второй раз за последнюю неделю расширяет список иностранных ценных бумаг, доступных для торгов в основную сессию (с 10.00 до 14.30 мск), – их количество выросло с 200 до 350. Биржа возобновила торги иностранными бумагами с листингом в США в основную сессию с 10 августа – площадка увеличила количество торгуемых бумаг с 50 до 200 и с 1600 до 1700 – на торгах с 14.30 до 19.00 мск.

Инвесторы восприняли рестарт утренних торгов с оптимизмом – акции СПБ биржи взлетели за два дня (10 и 11 августа) на 88%. Правда, последовавшая затем коррекция опустила котировки бумаг на 7,7%, но прирост цены акций по итогам закрытия понедельника, 15 августа, все еще составляет 71,2% за четыре торговых дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных