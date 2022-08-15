СПБ биржа расширяет список иностранных бумаг для торгов в основную сессию

СПБ биржа расширяет список иностранных бумаг для торгов в основную сессиюЭто не подтолкнет инвесторов массово скупать иностранные акции, особенно на фоне риска их блокировки, говорят брокеры
СПБ биржа второй раз за последнюю неделю расширяет список иностранных ценных бумаг, доступных для торгов в основную сессию (с 10.00 до 14.30 мск), – их количество выросло с 200 до 350. Биржа возобновила торги иностранными бумагами с листингом в США в основную сессию с 10 августа – площадка увеличила количество торгуемых бумаг с 50 до 200 и с 1600 до 1700 – на торгах с 14.30 до 19.00 мск.
Инвесторы восприняли рестарт утренних торгов с оптимизмом – акции СПБ биржи взлетели за два дня (10 и 11 августа) на 88%. Правда, последовавшая затем коррекция опустила котировки бумаг на 7,7%, но прирост цены акций по итогам закрытия понедельника, 15 августа, все еще составляет 71,2% за четыре торговых дня.
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