СПБ биржа расширяет список иностранных бумаг для торгов в основную сессию

СПБ биржа второй раз за последнюю неделю расширяет список иностранных ценных бумаг, доступных для торгов в основную сессию (с 10.00 до 14.30 мск), – их количество выросло с 200 до 350. Биржа возобновила торги иностранными бумагами с листингом в США в основную сессию с 10 августа – площадка увеличила количество торгуемых бумаг с 50 до 200 и с 1600 до 1700 – на торгах с 14.30 до 19.00 мск.