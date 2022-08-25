Банковские мошенники снизили активность во II квартале

Банковские мошенники снизили активность во II кварталеОни украли у граждан 2,8 млрд рублей – на 14% меньше, чем в I квартале
Сумма похищенных мошенниками денежных средств у клиентов банков во II квартале упала на 14% относительно I квартала – с 3,3 млрд руб. до 2,8 млрд руб., следует из отчета Банка России. Но относительно аналогичного периода год назад общий размер тоже снизился, хотя не так сильно – на 5,5%.
Такую динамику ЦБ объясняет снижением активности кибермошенников в отношении граждан с конца февраля и по апрель включительно. Но с мая регулятор вновь наблюдает рост количества звонков и рассылок от злоумышленников, отмечается в обзоре.
Количество операций без согласия клиента во II квартале также снизилось: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8%, а по сравнению с I кварталом – на 18% – до 211 263 штук. Доля хищений с помощью методов социальной инженерии все еще значительная, но она также снизилась во II квартале до 44,8%, тогда как в I квартале составляла 52,5%, а во II квартале 2021 г. – 47%.
Продолжает падать доля возврата: жертвам мошенников банки вернули 5% похищенных средств, или 142,4 млн руб. Во II квартале 2021 г. доля возмещенных гражданам средств составляла 7% (223 млн руб.), а в I квартале текущего года – 6,2% (204,2 млн руб.). Этот показатель падает с 2019 г., а сама проблема связана с тем, что разглашение данных третьим лицам снимает ответственность с банков.
По сравнению со II кварталом 2021 г. резко (на 59%) выросло количество краж с помощью банкоматов или терминалов – с 20 371 до 32 396 случаев. Но относительно I квартала рост не такой большой – примерно 9%. Таким образом мошенники похитили почти 296 млн руб., а гражданам удалось вернуть 6,1%, или 18 млн руб. При этом доля социнженерии в динамике от года к году немного уменьшилась – с 18,9% до 12,6%. По сравнению с I кварталом доля социальной инженерии упала почти в 4 раза, тогда она составляла 47,2%.
Больше всего мошенники традиционно крадут через мобильный банкинг: им удалось похитить во II квартале 1,8 млрд руб., из которых 74,3% – методом социнженерии. Банки вернули своим клиентам лишь 0,9% (16,3 млн руб.). Но в абсолютной цифре сумма возвращенных средств немного выше II квартала 2021 г. – тогда гражданам вернули 16,1 млн (1,3%) из 1,2 млрд руб.
У юрлиц через мобильный банкинг мошенники украли во II квартале 163,2 млн руб. (доля социальной инженерии – 21,7%). Из них вернуть удалось 1,1%, или 1,8 млн руб. За аналогичный период 2021 г. доля возврата была всего 0,2% – гражданам вернули 0,96 млн руб. из украденных 482 млн руб.
С 1 декабря 2021 г. ЦБ может во внесудебном порядке инициировать блокировку интернет-ресурсов, используемых мошенниками для кражи денег у граждан. По итогам II квартала регулятор направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проведение проверок и снятие с делегирования 703 доменов, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность. Среди них 175 ресурсов, осуществляющих финансовую деятельность без лицензии, 467 ресурсов – мошеннические сайты нефинансовых организаций, а также компаний, маскирующихся под реально существующие финансовые организации, и 61 финансовая пирамида. Кварталом ранее по инициативе ЦБ удалось заблокировать 1886 сайтов, в том числе 111 ресурсов, осуществляющих безлицензионную деятельность, 1716 мошеннических сайтов, 2 сайта с вредоносным программным обеспечением и 57 финансовых пирамид.
Также за отчетный период ЦБ инициировал 117 634 запроса операторам связи для принятия мер реагирования в отношении номеров телефонов, используемых в противоправных целях.