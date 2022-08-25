Банковские мошенники снизили активность во II квартале

По сравнению со II кварталом 2021 г. резко (на 59%) выросло количество краж с помощью банкоматов или терминалов – с 20 371 до 32 396 случаев. Но относительно I квартала рост не такой большой – примерно 9%. Таким образом мошенники похитили почти 296 млн руб., а гражданам удалось вернуть 6,1%, или 18 млн руб. При этом доля социнженерии в динамике от года к году немного уменьшилась – с 18,9% до 12,6%. По сравнению с I кварталом доля социальной инженерии упала почти в 4 раза, тогда она составляла 47,2%.