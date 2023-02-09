Банки увидели переориентацию спроса населения на краткосрочные депозиты

В январе крупные банки отмечают повышенный интерес граждан ко вкладам на сроки три и шесть месяцев, хотя еще в ноябре 2022 г. спрос начинал смещаться в сторону долгосрочных сбережений. О такой тенденции «Ведомостям» рассказали представители Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка, Московского кредитного банка (МКБ), банков Дом.РФ, «Ак барс» и «Санкт-Петербург».