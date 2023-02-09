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Банки увидели переориентацию спроса населения на краткосрочные депозиты

Доля длинных вкладов будет расти по мере стабилизации экономики, говорят эксперты
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

В январе крупные банки отмечают повышенный интерес граждан ко вкладам на сроки три и шесть месяцев, хотя еще в ноябре 2022 г. спрос начинал смещаться в сторону долгосрочных сбережений. О такой тенденции «Ведомостям» рассказали представители Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка, Московского кредитного банка (МКБ), банков Дом.РФ, «Ак барс» и «Санкт-Петербург».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных