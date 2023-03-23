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Финансы

Банк Англии поднял ставку в ответ на скачок инфляции

Допускается дальнейшее ужесточение ДКП
Антон Козлов
wikimedia.org

Британский регулятор повысил ключевую ставку на 0,25 п. п., с 4 до 4,25% по итогам заседания 23 февраля. «Глобальные финансовые рынки демонстрировали значительную волатильность в последнее время, что отражает банкротство Банка Силиконовой долины (SVB) и готовящаяся покупка швейцарского Credit Suisse банком UBS. Рынки ожидают серьезных последствий от этих двух событий. В целом доходность государственных облигаций не изменилась, а цены на рискованные активы несколько ниже, чем на момент предыдущего заседания»[1], – говорится в сообщении центробанка.

Рынки ожидали повышения ставки до 4,25% после выхода данных Национальной статистической службы (Office of National Statistics – ONS) о росте потребительских цен на 10,4% годовых в феврале. Это более чем в пять раз выше таргета. Ранее ожидалось, что на фоне замедления инфляции, которое продолжалось с ноября прошлого года, регулятор сохранит ставку на уровне 4%.

Цикл ужесточения ДКП Банк Англии начал с заседания 16 декабря 2021 г. – тогда ключевая ставка была увеличена на 0,15 п. п., с 0,1 до 0,25%, что стало первым повышением с июня 2018 г. Далее регулятор продолжал увеличивать ее на 0,25 п. п. на последующих четырех заседаниях – к июню она достигла 1,25%. После этого на фоне ускорения инфляции до 10,1% в июле выросли темпы повышения ставки: она была дважды увеличена на 0,5 п. п. на заседаниях 4 августа (1,75%) и 22 сентября (2,25%), потом – на 0,75 п. п. на заседании 3 ноября (3%) и затем снова дважды по 0,5 п. п.: 15 декабря (3,5%) и 2 февраля (4%).

По итогам заседания 2 февраля Банк Англии утверждал, что рост потребительских цен в британской экономике, вероятнее всего, уже прошел свой пик. «Глобальная потребительская инфляция остается на высоком уровне, хотя наиболее вероятно, что она уже достигла своего максимального значения во многих развитых экономиках, включая Великобританию. Оптовые цены на природный газ в последнее время упали, и ситуация со сбоями в глобальных цепочках поставок, похоже, улучшилась на фоне замедления мирового спроса. Многие центробанки продолжают ужесточать ДКП, хотя рыночные цены указывают на дальнейшее снижение процентных ставок», – говорилось в заявлении регулятора.

Рост цен в Великобритании ускорился вопреки прогнозам

Рынки ждут ужесточения риторики Банка Англии и повышения ставки

Инфляция в Великобритании ускорилась до 10,4% в феврале вопреки ожиданиям экономистов Сити о замедлении до 9,9%, следует из данных ONS. Потребительские цены вернулись к росту после сокращения на протяжении трех месяцев подряд: после исторического рекорда в 11,1%, который был зафиксирован в октябре прошлого года, инфляция замедлилась до 10,7% в ноябре, 10,5% в декабре. В январе она замедлилась сразу до 10,1%, вопреки ожиданиям экономистов в 10,3%.

Ранее, по итогам заседания 21-22 марта, ФРС США повысила свою ключевую ставку на 0,25 п. п. до 4,75-5% после февральского повышения до 4,5-4,75%. ФРС начала резко поднимать ставку в июне прошлого года для борьбы с инфляцией. В этот месяц рост цен ускорился до 9,1%, что стало максимумом с 1981 г. На заседании 15 июня 2022 г. ФРС подняла процентную ставку сразу на 0,75 п. п. до 1,5–1,75%, это стало самым резким повышением с 1994 г. Такими же темпами она повышалась на заседаниях 27 июля, 21 сентября и 2 ноября. В декабре 2022 г. регулятор замедлил темпы повышения и увеличил ставку на 0,5 п. п. до 4,25–4,5%.

Ставки ЕЦБ были также повышены по итогам заседания 16 марта на 0,5 п. п.: ставка по кредитам составила 3,5%, по депозитам – 3%, по маржинальным кредитам – 3,75%. В ходе заседания ЕЦБ от 21 июля базовая и депозитная ставки были повышены на 0,5 п. п. впервые за 11 лет и составили 0,5 и 0% соответственно. На последовавших двух заседаниях 8 сентября и 27 октября ставки были повышены на 0,75 п. п. и к концу осени составляли 1,25% – базовая и 0,75% – депозитная. На заседаниях 15 декабря и 2 февраля они были повышены на 0,5 п. п., на данный момент они составляют 3% – базовая и 2,5% – депозитная.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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