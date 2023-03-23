Банк Англии поднял ставку в ответ на скачок инфляции

Цикл ужесточения ДКП Банк Англии начал с заседания 16 декабря 2021 г. – тогда ключевая ставка была увеличена на 0,15 п. п., с 0,1 до 0,25%, что стало первым повышением с июня 2018 г. Далее регулятор продолжал увеличивать ее на 0,25 п. п. на последующих четырех заседаниях – к июню она достигла 1,25%. После этого на фоне ускорения инфляции до 10,1% в июле выросли темпы повышения ставки: она была дважды увеличена на 0,5 п. п. на заседаниях 4 августа (1,75%) и 22 сентября (2,25%), потом – на 0,75 п. п. на заседании 3 ноября (3%) и затем снова дважды по 0,5 п. п.: 15 декабря (3,5%) и 2 февраля (4%).