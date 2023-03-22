Рост цен в Великобритании ускорился вопреки прогнозам

Основной вклад в показатель месячного роста, по оценкам ONS, внесли услуги ресторанов и кафе (2% в феврале после 0,7% в январе), продовольствие (2,1% после 0,9%) и одежда (2,5% после 0,8%). Но это незначительно компенсировало снижение цен в рекреационных товарах и услугах (0,8% после 1,7%) и транспорте (0,7% после 0,9%). Наиболее высокие темпы годовой инфляции в феврале наблюдались, опять же, в продовольствии (18,2%), услугах ресторанов и отелей (12,1%), жилищно-бытовых услугах (11,8%), мебели и товарах для дома (8,6%) и одежде (8%).