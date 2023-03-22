Рост цен в Великобритании ускорился вопреки прогнозам

Рост цен в Великобритании ускорился вопреки прогнозамРынки ждут ужесточения риторики Банка Англии и повышения ставки
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,4% в феврале, тогда как экономисты City ждали ее замедления до 9,9%, следует из данных Национальной статистической службы (Office of National Statistics – ONS).
Потребительские цены выросли после снижения в течение трех месяцев подряд: с исторического рекорда октября 2022 г. на уровне 11,1% инфляция замедлилась до 10,7% в ноябре и 10,5% в декабре. В январе она оказалась на уровне 10,1% вопреки ожиданиям экономистов в 10,3%.
Замедление роста потребительских цен завершилось и в месячном выражении: в феврале они ускорились на 1,1% после замедления на 0,6% в январе. До этого месячный рост цен в декабре и ноябре 2022 г. был 0,4% после 2% в октябре.
К ускорению вернулась и базовая инфляция (не учитывает цены на продовольствие и энергию) – в феврале она достигла 6,2% против 5,8% месяцев ранее. Банк Англии прогнозировал ее замедление до 5,7%.
Основной вклад в показатель месячного роста, по оценкам ONS, внесли услуги ресторанов и кафе (2% в феврале после 0,7% в январе), продовольствие (2,1% после 0,9%) и одежда (2,5% после 0,8%). Но это незначительно компенсировало снижение цен в рекреационных товарах и услугах (0,8% после 1,7%) и транспорте (0,7% после 0,9%). Наиболее высокие темпы годовой инфляции в феврале наблюдались, опять же, в продовольствии (18,2%), услугах ресторанов и отелей (12,1%), жилищно-бытовых услугах (11,8%), мебели и товарах для дома (8,6%) и одежде (8%).
На фоне ускорения потребительских цен рынки ожидают ужесточения риторики Банка Англии, считает Бенджамин Тревис: «С учетом резкого скачка февральской инфляции и тревожного тренда роста давления базовой инфляции Cebr (Centre for Economics and Business Research – Cebr) ожидает роста ключевой ставки на 0,25 п. п.».
Финансовые рынки закладывают вероятность 95%, что Банк Англии повысит ставку на 0,25 п. п., до 4,25% на заседании в четверг, 23 марта. На последнем заседании регулятор повысил ставку с шагом в 0,5 п. п.
На волне этих ожиданий фунт стерлингов резко укрепился к доллару. По состоянию на 10:00 мск, когда вышли данные по британской инфляции, стоимость фунта увеличилась до $1,2257 после $1,2228 по состоянию на 9:45. К 11:15 фунт достиг отметки в $1,2279, а к 12:15 – пикового за день значения в $1,2291.
На прошлой неделе министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что Бюро бюджетной ответственности (OBR) королевства прогнозирует снижение инфляции на 8% к концу 2023 г. «Несмотря на продолжающуюся глобальную нестабильность, OBR сообщило сегодня, что инфляция в Великобритании снизится с 10,7% в последнем квартале прошлого года до 2,9% к концу 2023 г. Это больше чем наполовину», — заявил Хант во время своего выступления с финансовым планом в правительстве (цитата по «Прайму»).