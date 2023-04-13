Пилот цифрового рубля может начаться в мае

Отдельно Бакина отметила, что не будет депозитов и кредитов в цифровом рубле, так как это работа коммерческих банков, а не ЦБ, который является оператором платформы. Также уже сформирована вторая волна из 19 банков на «пилотирование» цифрового рубля, сказала Бакина. По ее словам, есть и обращения от других кредитных организаций, которые получили всю необходимую техническую документацию и готовы реализовывать нужный функционал.