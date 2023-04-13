Пилот цифрового рубля может начаться в мае

Пилот цифрового рубля может начаться в маеЦБ ждет принятия соответствующего законодательства
Пакет законопроектов о цифровом рубле могут принять в мае, тогда же начнется его пилотирование на реальных клиентах. Об этом сказал председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков на платежной конференции Ассоциации банков России, передает корреспондент «Ведомостей». Для того чтобы приступить к тестированию на реальных цифровых рублях, нужна правовая база, а Банк России очень ждет принятия этих законов, добавила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
«Не буду говорить, <...> что готов руку отдать на отсечение, не отдаю, но рассчитываю, что в мае закон будет принят и цифровой рубль у нас появится в пространстве. Это все будет делаться постепенно, ненавязчиво», – заявил Аксаков. По его словам, идет активная работа по доработке законопроекта: у некоторых согласующих институтов появились вопросы к тексту первого чтения, поэтому «придется еще поработать, чтобы утрясти нюансы».
Пилот будет проходить с ограниченным количеством реальных клиентов 13 банков. Планируется протестировать возможность открытия кошелька, перевода из безналичной формы рублей на цифровой кошелек, перевода между кошельками граждан, оплаты за товары и услуги и возврат средств в случае отмены покупки. По словам Бакиной, основная цель пилота – отработать эти операции, убедиться, что клиентский путь удобен, понятен, а пользоваться такими операциями участникам понятно и комфортно.
Но на указанных операциях ЦБ не планирует останавливаться, отметила Бакина: регулятор собирается постепенно реализовывать различные сценарии оплаты за товары и услуги, а также бесконтактные технологии, расчеты между юридическими лицами с помощью цифрового рубля.
Отдельно Бакина отметила, что не будет депозитов и кредитов в цифровом рубле, так как это работа коммерческих банков, а не ЦБ, который является оператором платформы. Также уже сформирована вторая волна из 19 банков на «пилотирование» цифрового рубля, сказала Бакина. По ее словам, есть и обращения от других кредитных организаций, которые получили всю необходимую техническую документацию и готовы реализовывать нужный функционал.
Комментируя использование цифрового рубля для трансграничных расчетов, Бакина отметила, что ЦБ взаимодействует со странами, которые внедряют у себя аналогичные проекты.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях или замене ими наличных. По словам руководителя регулятора, цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, а лишь дополняет. Аксаков также подчеркнул, что использование цифрового рубля добровольное, поэтому те граждане и компании, которые не желают использовать цифровой рубль «по каким-то убеждениям», могут пользоваться наличными рублями или деньгами, которые уже курсируют в банковской системе.
16 марта Государственная дума приняла в первом чтении пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля. 23 марта в нижней палате парламента анонсировали принятие закона в апреле – в силу он вступит в мае.
Законопроект закрепляет понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля» и «пользователь платформы цифрового рубля». За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за сохранность цифровых рублей, организацию и обеспечение функционирования платформы. Банки при распределении цифровых рублей будут являться посредниками – у клиентов будет два кошелька (для онлайн и оффлайн расчетов) и доступ к ним через любой банк.
Вместе с основным законопроектом авторы предлагают внести изменения в Гражданский кодекс, которые вводят положения о цифровом кошельке и нормы, определяющие содержание договора такого кошелька, порядок и особенности его заключения. Также поправки регулируют вопросы, связанные со списанием цифровых рублей с такого счета.