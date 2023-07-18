Акции «Алросы» растут десятую сессию подряд

«Алроса», вероятно, один из самых основных бенефициаров ослабления рубля, отмечает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. Исторически более 90% выручки компании приходилось на иностранные валюты, напоминает он. Но с 2021 г. Алроса не раскрывает финансовые результаты.