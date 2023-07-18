Акции «Алросы» растут десятую сессию подряд

Акции «Алросы» растут десятую сессию подрядЭксперты связывают это со слабостью рубля, интересом спекулянтов и ожиданием дивидендов
Акции «Алросы» растут десятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. Начиная с 5 июля бумаги алмазодобывающей компании выросли на 15,78% до 81,02 руб. (данные на 16:19 мск). За месяц котировки выросли на 21%.
«Алроса», вероятно, один из самых основных бенефициаров ослабления рубля, отмечает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. Исторически более 90% выручки компании приходилось на иностранные валюты, напоминает он. Но с 2021 г. Алроса не раскрывает финансовые результаты.
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