«Эксперт РА» понизило рейтинг «Киви банка» из-за ограничений ЦБ

«Эксперт РА» понизило рейтинг «Киви банка» из-за ограничений ЦБВ Qiwi заявляют об устранении всех недостатков
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 1 августа понизило рейтинг «Киви банка» сразу на две ступени до уровня ruBBB-, изменило прогноз на развивающийся и продлило статус «под наблюдением». Причина – ограниченя на ряд операций с наличными по Qiwi-кошелькам из-за нового предписания ЦБ. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом, ruBBB- – последний в категории ВВВ, отражающей умеренный уровень кредитоспособности.
В ответ на понижение рейтинга группа Qiwi заявила, что «Киви банк» устранил недостатки, выявленные Банком России при проверке. «Компания остается финансово стабильной и прибыльной, несмотря на временные ограничения», – говорится в релизе Qiwi. Но группа не может дать однозначный прогноз по срокам, говорит ее представитель: но там надеются, что «в рамках конструктивного диалога с регулятором нам удастся улучшить ситуацию в обозримом будущем».