Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

«Эксперт РА» понизило рейтинг «Киви банка» из-за ограничений ЦБ

В Qiwi заявляют об устранении всех недостатков
Наталья Заруцкая
Ведомости

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 1 августа понизило рейтинг «Киви банка» сразу на две ступени до уровня ruBBB-, изменило прогноз на развивающийся и продлило статус «под наблюдением». Причина – ограниченя на ряд операций с наличными по Qiwi-кошелькам из-за нового предписания ЦБ. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом, ruBBB- – последний в категории ВВВ, отражающей умеренный уровень кредитоспособности.

В ответ на понижение рейтинга группа Qiwi заявила, что «Киви банк» устранил недостатки, выявленные Банком России при проверке. «Компания остается финансово стабильной и прибыльной, несмотря на временные ограничения», – говорится в релизе Qiwi. Но группа не может дать однозначный прогноз по срокам, говорит ее представитель: но там надеются, что «в рамках конструктивного диалога с регулятором нам удастся улучшить ситуацию в обозримом будущем».

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных