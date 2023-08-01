«Эксперт РА» понизило рейтинг «Киви банка» из-за ограничений ЦБ

В ответ на понижение рейтинга группа Qiwi заявила, что «Киви банк» устранил недостатки, выявленные Банком России при проверке. «Компания остается финансово стабильной и прибыльной, несмотря на временные ограничения», – говорится в релизе Qiwi. Но группа не может дать однозначный прогноз по срокам, говорит ее представитель: но там надеются, что «в рамках конструктивного диалога с регулятором нам удастся улучшить ситуацию в обозримом будущем».