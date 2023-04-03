Qiwi стала бенефициаром санкций и показала рекордную выручку за 2022 год

Несмотря на положительный баланс по итогу года, совет директоров группы решил не выплачивать дивиденды: компания не видит возможности организовать выплату или выкуп акций с обеспечением равных возможностей для всех акционеров. Qiwi зарегистрирована на Кипре и не может проводить расчеты по ценным бумагам через НРД, который летом прошлого года попал под санкции ЕС.