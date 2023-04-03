Qiwi стала бенефициаром санкций и показала рекордную выручку за 2022 год

Qiwi стала бенефициаром санкций и показала рекордную выручку за 2022 годБудущее ее бизнеса зависит от трансформации системы трансграничных платежей
Чистая выручка группы Qiwi за 2022 г. выросла на 47,7% до исторического максимума – 34,137 млрд руб., следует из отчетности группы по МСФО. Это произошло за счет высоких показателей сегментов платежных и корпоративных сервисов, сообщила компания. Скорректированная прибыль сократилась на 21,6% до 13,755 млрд руб.
Несмотря на положительный баланс по итогу года, совет директоров группы решил не выплачивать дивиденды: компания не видит возможности организовать выплату или выкуп акций с обеспечением равных возможностей для всех акционеров. Qiwi зарегистрирована на Кипре и не может проводить расчеты по ценным бумагам через НРД, который летом прошлого года попал под санкции ЕС.
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