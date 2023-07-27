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Что будет с бизнесом Qiwi после новых ограничений Банка России

Компания сможет пережить ситуацию, но не без существенных потерь, полагают некоторые эксперты
Екатерина Литова Артем Кульша Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Банк России частично ограничил объемы платежных операций Qiwi: ситуация для компании не катастрофична, но может привести к существенным потерям, если все затянется, говорят эксперты. В Qiwi надеются на быстрое устранение выявленных недочетов и снятие ограничений. «Даже с учетом временного предписания «Киви банк» и группа Qiwi сохранят прибыльность и финансовую устойчивость», – заявил «Ведомостям» представитель компании.

В группе рассчитывают, что наложенные ограничения обусловлены «эволюцией» общего подхода ЦБ к интерпретации регулирования электронных платежей и общими тенденциями к усилению контроля за ними, а не конкретными выявленными недостатками, говорится в сообщении Qiwi.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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