Что будет с бизнесом Qiwi после новых ограничений Банка России

Что будет с бизнесом Qiwi после новых ограничений Банка РоссииКомпания сможет пережить ситуацию, но не без существенных потерь, полагают некоторые эксперты
Банк России частично ограничил объемы платежных операций Qiwi: ситуация для компании не катастрофична, но может привести к существенным потерям, если все затянется, говорят эксперты. В Qiwi надеются на быстрое устранение выявленных недочетов и снятие ограничений. «Даже с учетом временного предписания «Киви банк» и группа Qiwi сохранят прибыльность и финансовую устойчивость», – заявил «Ведомостям» представитель компании.
В группе рассчитывают, что наложенные ограничения обусловлены «эволюцией» общего подхода ЦБ к интерпретации регулирования электронных платежей и общими тенденциями к усилению контроля за ними, а не конкретными выявленными недостатками, говорится в сообщении Qiwi.
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