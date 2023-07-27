Что будет с бизнесом Qiwi после новых ограничений Банка России

Банк России частично ограничил объемы платежных операций Qiwi: ситуация для компании не катастрофична, но может привести к существенным потерям, если все затянется, говорят эксперты. В Qiwi надеются на быстрое устранение выявленных недочетов и снятие ограничений. «Даже с учетом временного предписания «Киви банк» и группа Qiwi сохранят прибыльность и финансовую устойчивость», – заявил «Ведомостям» представитель компании.