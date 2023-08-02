У представительства итальянского банка Intesa Sanpaolo в России истекла аккредитация

С 25 мая прошлого года Банк России ограничил операции для граждан Италии, итальянских компаний и консульства страны в местных «дочках» UniCredit и Intesa Sanpaolo. В частности, они не могли снять наличные со своих счетов без разрешения местного руководства. Также регулятором вводилось ограничение на перевод средств для счетов, на которых находится больше 10 000 евро или эквивалент в других валютах, включая те, которые использует итальянское консульство. 30 мая 2022 г. визовый центр Италии в России сообщил, что после наложенных на «Банк Интеза» ограничений со стороны российского ЦБ, кредитная организация вновь работает в штатном режиме.