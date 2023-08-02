У представительства итальянского банка Intesa Sanpaolo в России истекла аккредитация

У представительства итальянского банка Intesa Sanpaolo в России истекла аккредитацияИтальянская группа не стала продлевать ее срок и закрыла представительство
Действие аккредитации представительства крупнейшего итальянского банка Intesa Sanpaolo в России прекращено со 2 августа, следует из реестра Банка России. Представительство группы получило аккредитацию в 1999 г. – последний раз ЦБ продлял ее в 2020 г., а срок действия истекал 1 августа 2023 г.
Итальянская Intesa Sanpaolo закрывает свое представительство в России, сообщил «Ведомостям» представитель банка. Российская «дочка» группы, «Банк Интеза», продолжает работу штатном режиме, добавил он. В частности, кредитная организация продолжает осуществлять переводы в долларах США и евро для физических и юридических лиц. При этом переводы для граждан осуществляются только в офисах банка, в то время как компании могут работать как через дистанционные каналы, так и через офисы, уточнил представитель банка.
Согласно данным на сайте «Банка Интеза», в Москве работает три офиса. По данным Центробанка, всего в России у кредитной организации шесть филиалов и 21 дополнительный офис.
Intesa Sanpaolo не может полностью свернуть бизнес в России после того, как в октябре 2022 г. российский президент Владимир Путин утвердил список из 45 банков, включая «Банк Интеза», в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале. Продать актив итальянская группа может лишь в случае одобрения президента России. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что вероятность получить разрешение «небольшая».
В апреле группа сообщила о том, что приостановила кредитование в России и Белоруссии и не приобретала финансовых инструментов в этих странах с момента с конца февраля 2022 г. Intesa Sanpaolo задействовала в этой связи кризисное подразделение, которое занимается надзором за деятельностью в России, а ее присутствие на территории страны находится «на стратегическом пересмотре».
Кредитный риск для группы от присутствия активов в России снизился за год более чем на 75% (более чем на 2,7 млрд евро), до 0,2% от общего объема портфеля и на 30 июня составляет почти 800 млн евро, говорится в сообщении Intesa Sanpaolo.
С 25 мая прошлого года Банк России ограничил операции для граждан Италии, итальянских компаний и консульства страны в местных «дочках» UniCredit и Intesa Sanpaolo. В частности, они не могли снять наличные со своих счетов без разрешения местного руководства. Также регулятором вводилось ограничение на перевод средств для счетов, на которых находится больше 10 000 евро или эквивалент в других валютах, включая те, которые использует итальянское консульство. 30 мая 2022 г. визовый центр Италии в России сообщил, что после наложенных на «Банк Интеза» ограничений со стороны российского ЦБ, кредитная организация вновь работает в штатном режиме.
«Банк Интеза» работает в России с 2003 г. и в основном предоставляет услуги корпоративным клиентам. По размеру активов на конец 2021 г. банк занимал 67-е место (почти 93,5 млрд руб.). За прошлый год они выросли на 46% до 135 млрд руб.
Многие «дочки» иностранных банков в России в кризисном 2022 г. показали рекордные результаты благодаря спросу на валютные переводы, тогда как отечественные игроки, наоборот, если не терпели убытки, то фиксировали кратное снижение прибыли. Райффайзенбанк увеличил прибыль в 4,3 раза (около 2 млрд евро, или почти 168 млрд руб.), «Юникредит банк» – в четыре раза (56,5 млрд руб.). «Банк Интеза» не стал исключением и в 2022 г. нарастил чистую прибыль почти в 6,4 раза до 2,02 млрд руб.
В ноябре прошлого года «Интерфакс» сообщал, что российский «Банк Интеза» может выкупить менеджмент во главе с руководителем Антонио Фаллико. Агентство описывало два возможных варианта продажи: приобретение 100% за символическую сумму и возврат «дочкой» предоставленного ей фондирования на сумму порядка 300 млн евро. Второй вариант – итальянская группа в рамках потенциальной сделки сохраняет за собой опцион на обратный выкуп 51% акций АО. Позже, в декабре 2022 г., Frank Media писало, что Intesa Sanpaolo пытается договориться со структурами Газпромбанка. Но тогда один из собеседников издания отмечал, что сделка может не состояться из-за «сложной переговорной позиции итальянской стороны».