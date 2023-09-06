Граждане взяли рекордный объем кредитов в августе

До конца 2023 г. выдачи ипотеки могут установить сразу несколько рекордов на фоне роста ключевой ставки и ужесточения регулирования: месячный, квартальный и годовой, писали в новом обзоре аналитики рейтингового агентства НКР. Согласно их оценке, по итогам года показатель может достичь 6,5–6,7 трлн руб., что на 35–40% больше 2022 г. и на 14–18% – рекордного 2021 года.