Граждане взяли рекордный объем кредитов в августе

Граждане взяли рекордный объем кредитов в августеДрайвером стала ипотека, которую заемщики стремились оформить до роста ставок
Рекорд по общим объемам розничного кредитования держится четвертый месяц подряд: в августе банки предоставили гражданам ссуд на 1,81 трлн руб., что на 18,43% больше июля и на 65,7% – августа 2022 г. Это следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG. Рост зафиксирован во всех сегментах кредитования, кроме автокредитов.
Драйвером роста всего рынка остается ипотека. Граждане взяли 216 500 кредитов на сумму 860,3 млрд руб. Это максимальный месячный результат за всю историю наблюдений с декабря 2013 г., следует из данных Frank RG. Относительно июля объем выдач вырос на 32%, а количество – на 28%. Средний чек за месяц прибавил 3% и почти достиг 4 млн руб.
Во втором по темпам прироста сегменте, кредитах наличными, банки выдали почти 3,3 млн ссуд на 747 млрд руб. – это на 6% и 12% больше июля (56% и 40% год к году), соответственно. Средний чек прибавил за месяц 5% и составил 227 600 руб. В первые два месяца лета сегмент показывал слабую динамику: за июнь выдачи прибавили 0,3%, за июль – 0,77%.
Темпы выдачи POS-кредитов в точках продаж немного замедлились в августе: за месяц сегмент вырос на 10% (в июле 12%) и достиг 46,3 млрд руб. При этом количество кредитов выросло на 9% в августе до почти 1,36 млн штук. Средний чек увеличился за месяц незначительно и составил 34 100 руб.
Единственным сегментом, показавшим снижение, в августе оказались автокредиты, которые в июле, наоборот, демонстрировали рекордные уровни: выдачи в последний месяц лета сократились на 5% по объему и на 6% по количеству – до 157,1 млрд руб. и 106 900 штук соответственно. В июле значительный рост объяснялся отложенным спросом, расширением доли автодилеров в сегменте подержанных автомобилей, укреплением позиций отечественного автопрома и активным развитием китайских брендов на российском рынке, писали «Ведомости».
ЦБ повысил ключевую ставку на внеочередном заседании 15 августа сразу с 8,5 до 12% годовых. После этого в банках начали расти ставки по необеспеченным кредитам, а также рыночной ипотеке.
Ускорение потребительского кредитования в августе происходило на фоне заметного роста ключевой ставки и было обусловлено стремлением заемщиков взять кредит по прежним ставкам, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Для ипотечных заемщиков, учитывая значительные суммы и сроки кредитов, повышение ставок на 1-2 п.п. означает существенное увеличение переплаты, именно поэтому этот сегмент рос быстрее остальных, поясняет он.
Вероятно, банки также старались максимизировать ипотечные выдачи перед ужесточением регулирования с октября – повысятся надбавки на капитал, полагает управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Фактически, поясняет он, банки могли выдавать наиболее рискованные кредиты (с маленьким первоначальным взносом или заемщикам с повышенной долговой нагрузкой), добавляет он.
В сентябре рынок потребкредитования сохранит высокие темпы роста, полагает Доронкин: заемщики будут осуществлять покупки в рамках одобренных в августе кредитов, опасаясь в том числе дальнейшего роста ключевой ставки. Но уже в IV квартале можно будет увидеть охлаждение рынка за счет досрочной реализации части спроса, отмечает он.
С учетом ожидаемого замедления выдач в результате охлаждения рынка совокупный портфель кредитов, выданных физическим лицам, может показать прирост на 16% по итогам полного 2023 г. и превысить 31,8 трлн руб. по остатку задолженности на конец года, считает Беликов.
До конца 2023 г. выдачи ипотеки могут установить сразу несколько рекордов на фоне роста ключевой ставки и ужесточения регулирования: месячный, квартальный и годовой, писали в новом обзоре аналитики рейтингового агентства НКР. Согласно их оценке, по итогам года показатель может достичь 6,5–6,7 трлн руб., что на 35–40% больше 2022 г. и на 14–18% – рекордного 2021 года.