Группа ВТБ передаст заблокированные активы в две специальные компании

Группа ВТБ передаст заблокированные активы в две специальные компанииВ общей сложности с баланса может быть снято около 200 млрд рублей
Группа ВТБ может передать заблокированные на балансе активы и обязательства в две специальные компании – из непосредственно ВТБ и банка «ФК Открытие», рассказал журналистам в ходе телеконференции первый предправления госбанка Дмитрий Пьянов. Если бы передача происходила сегодня, то размер выделяемых активов был бы 180 млрд руб. (ВТБ) плюс 10 млрд руб. («ФК Открытие»), сказал банкир.
Общий объем заблокированных активов обоих банков составляет 685 млрд руб. Но закон требует, чтобы передаваемые за баланс активы и обязательств были равны. У ВТБ размер замороженных пассивов недружественных кредиторов составляет 180 млрд руб. «Но еще не вечер – это не окончательные цифры», а минимально возможные, сказал Пьянов, добавив, что банк работает над максимизацией этой величины.
Возможно, сумма увеличится после того, как ВТБ реализует все «креативные мероприятия», отметил Пьянов, не уточнив что это за «мероприятия». Но финальный размер станет понятен лишь в 2024 г., добавил он: у ВТБ есть время для качественной подготовки выделения специального небанковского финансового общества из состава банковской санкционной структуры. ВТБ намерен выделить активы до конца 2024 г., этот срок закреплен соответствующим законом.
Отвечая на вопрос, планирует ли ВТБ передать в отдельное юрлицо долги Fortenova, крупнейшего ритейлера на Балканах, Пьянов сказал, что пока компания в план не входила. Подход ВТБ – передавать безнадежные к возврату активы. ВТБ владеет 7% ритейлера, он получил долю в Fortenova за долги в размере 350 млн евро.
Передать за баланс
Российские власти летом 2022 г. разработали специальную схему, которая позволила санкционным банкам провести реорганизацию и вывести за баланс заблокированные активы и пассивы в отдельное юрлицо. Размер выделяемых активов и обязательств должен быть равным для процедуры неттинга – расчеты по долгам перед кредиторами из недружественных стран исполняются за счет замороженных активов новой компании. При такой реорганизации недружественные кредиторы не смогут потребовать досрочного погашения обязательств.
По МСФО за 2022 г. ВТБ уже создал резервы по замороженным активам, по РСБУ в рамках предоставленной ЦБ десятилетней «рассрочки» это можно делать постепенно. Всего на резервы группа направила в прошлом году 514,3 млрд, из которых 344 млрд руб. пришлось под убытки по долговым, прочим финансовым активам и кредитным обязательствам.
При закрытии 2022 г. по МСФО ВТБ не имел такого сценария, как выделение отдельного юрлица и зарезервировал заблокированные активы, добавила Пьянов. Но возможность выделить даже минимальный объем банкир считает позитивной, так как это позволит часть резервов распустить. Другие активы если и потребуют резервирования, то незначительного, а по остальным «никакие резервы будут не нужны», потому что замещение будет обеспечиваться заблокированными обязательствами, сказал Пьянов.
Первым российским банком, который уже завершил процедуру реорганизации в форме передачи заблокированных активов и обязательств, стал Совкомбанк. Их выделили в компанию ООО «Содействие международным расчетам». Она создана 15 сентября 2023 г., а ее единственным владельцем является автономная некоммерческая организация (АНО) содействия социальной интеграции инвалидов «Пространство равных возможностей».
«Тот факт, что акционер ООО не находится под санкциями, позволит упростить будущее взаимодействие с кредиторами по урегулированию обязательств. А для АНО это возможность за счет эффективной работы получить средства для поддержки своих уставных целей», – подчеркивали в банке.