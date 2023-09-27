Группа ВТБ передаст заблокированные активы в две специальные компании

При закрытии 2022 г. по МСФО ВТБ не имел такого сценария, как выделение отдельного юрлица и зарезервировал заблокированные активы, добавила Пьянов. Но возможность выделить даже минимальный объем банкир считает позитивной, так как это позволит часть резервов распустить. Другие активы если и потребуют резервирования, то незначительного, а по остальным «никакие резервы будут не нужны», потому что замещение будет обеспечиваться заблокированными обязательствами, сказал Пьянов.