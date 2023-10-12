Генпрокуратура проверит законность новых комиссий Wildberries

Это нарушает п. 4 ст. 16.1 федерального закона «О защите прав потребителей», отмечал юрист фирмы «Гришин, Павлова и партнеры» Владислав Иващенко: при оплате товаров продавцу запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров различные цены в зависимости от способа их оплаты. За подобную практику Wildberries может быть привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.8 КоАП («Нарушение иных прав потребителей») и получить штраф от 30 000 до 50 000 руб., говорил Пархоменко. Также потребители вправе будут потребовать возврата уплаченной комиссии, добавлял он. В случае обращения в суд покупатель, помимо возмещения комиссии, может требовать и компенсации всех понесенных издержек (расходы на услуги представителя и нотариуса, оплату госпошлину), отмечает Иващенко. Также законом предусмотрен штраф в размере 50% от присужденной судом суммы в пользу потребителя, добавляет он.