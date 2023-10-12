Генпрокуратура проверит законность новых комиссий Wildberries

Генпрокуратура проверит законность новых комиссий WildberriesС держателей карт Visa и Mastercard маркетплейс теперь взимает дополнительные 3%
Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить крупнейший российский маркетплейс Wildberries на законность введения комиссии в размере 3% за оплату товаров с использованием карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Также ведомство беспокоит вопрос взимания с покупателей платы за возврат товаров. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры. Проверку проведут с участием Роспотребнадзора и Банка России.
Особое внимание будет обращено на обоснованность действий Wildberries, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов, уточняется в сообщении Генпрокуратуры. При выявлении нарушений законов и фактов ущемления прав граждан будут приняты исчерпывающие меры реагирования, заверили в ведомстве.
Wildberries ввел комиссию в 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт Visa и Mastercard, рассказал ранее «Ведомостям» директор по развитию финансовых и платежных сервисов маркетплейса Дмитрий Колесников. Согласно договору оферты, эта надбавка начала действовать с 9 октября, но по официальному сообщению представителя площадки – с 10 октября. Надбавка пойдет на вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа.
Колесников пояснил, что изменение условий оплаты обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним. На текущий момент у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России, сказал он. При этом Колесников отметил, что клиенты могут выбрать для оплаты карты «Мир», Систему быстрых платежей (СБП), SberPay (где есть возможность оплаты для держателей карт Visa и Mastercard), которые не подразумевают такого вознаграждения.
Ранее опрошенные «Ведомостями» юристы сочли объяснения Wildberries сомнительными. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко отмечал, что расчеты по Visa и Mastercard проводятся через Национальную систему платежных карт (НСПК), то есть на территории России. Но даже если прием платежей по картам международных платежных систем действительно более обременителен для Wildberries, чем, например, по картам «Мир», это все равно не является законным основанием для введения дополнительной комиссии, пояснял он.
Это нарушает п. 4 ст. 16.1 федерального закона «О защите прав потребителей», отмечал юрист фирмы «Гришин, Павлова и партнеры» Владислав Иващенко: при оплате товаров продавцу запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров различные цены в зависимости от способа их оплаты. За подобную практику Wildberries может быть привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.8 КоАП («Нарушение иных прав потребителей») и получить штраф от 30 000 до 50 000 руб., говорил Пархоменко. Также потребители вправе будут потребовать возврата уплаченной комиссии, добавлял он. В случае обращения в суд покупатель, помимо возмещения комиссии, может требовать и компенсации всех понесенных издержек (расходы на услуги представителя и нотариуса, оплату госпошлину), отмечает Иващенко. Также законом предусмотрен штраф в размере 50% от присужденной судом суммы в пользу потребителя, добавляет он.
В августе 2021 г. Wildberries уже вводил комиссию в 2% для держателей карт Visa, Mastercard, Maestro и тех покупателей, кто расплачивается с помощью платежного сервиса Apple Pay. Тогда представитель маркетплейса объяснял это высокой стоимостью для самой площадки оплаты картами иностранных платежных систем. Тогда такое нововведение не обрадовало международные платежные системы: гендиректор Mastercard в России Алексей Малиновский пояснял, что платежная система не взимает напрямую никаких комиссий ни с торговых предприятий, ни с держателей карт, а все транзакции на территории России обрабатываются НСПК. Представитель Федеральной антимонопольной службы тогда заявлял, что закон о защите конкуренции запрещает создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов, каковым Wildberries не является.
В марте 2022 г. международные платежные системы Visa и Mastercard полностью остановили работу в России. Из-за этого стало невозможно платить за границей российскими картами и снимать там наличные. Также перестали работать сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Но на работу внутри страны уход международных платежных систем не повлиял – все транзакции с 2015 г. обрабатывает НСПК, которая была создана в 2014 г. после введения западных санкций против России из-за Крыма.
В феврале 2023 г. Роспотребнадзор обратил внимание на большое количество жалоб потребителей Wildberries, связанных со списанием денег за возврат ошибочно доставленных и бракованных товаров. Тогда ведомство отмечало, что продавцы и маркетплейсы не могут взимать деньги с покупателя за возврат некачественного товара. На это представитель Wildberries ответил, что уже ведет работу по автоматическому возврату средств, которые списываются за обратную доставку бракованного товара.