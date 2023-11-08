От санкций против «СПБ биржи» пострадали квалифицированные инвесторы

В части дальнейшей судьбы активов инвесторов возможно два сценария, указывает в своем Telegram-канале юрист Елена Рязанова. Если бирже удалось снизить долю своего владения (сейчас не раскрывается) в СПБ-банке незадолго до введения санкций, вероятна разблокировка счета банка, сделки от 2 ноября будут учтены, а инвесторы смогут вывести свои активы до 31 января 2024 г. В негативном исходе СПБ-банку счет не разблокируют – тогда инвесторам придется самостоятельно обращаться за разблокировкой активов. Гораздо худшими для инвесторов могут оказаться косвенные последствия ограничений, указывает Рязанова: косвенное соблюдение американских санкций контрагентами биржи и ее банка из других стран, включая Евросоюз, СНГ и Китай. В этой ситуации блокировка затронет не только американские активы, резюмирует юрист.