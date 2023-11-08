От санкций против «СПБ биржи» пострадали квалифицированные инвесторы

От санкций против «СПБ биржи» пострадали квалифицированные инвесторыНа них приходится около 80% всего объема бумаг, оценила Набиуллина
Блокировка бумаг на «СПБ бирже» из-за санкций США против торговой площадки в основном затронула квалифицированных инвесторов, которые держат около 80% от всего объема бумаг, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах форума Finopolis-2023, передает корреспондент «Ведомостей». «Квалы» приняли на себя основной удар, так как розничным инвесторам с начала этого года запрещено покупать бумаги недружественных компаний.
При этом с 2022 г. российским инвесторам удалось избавиться от иностранных ценных бумаг на сумму около $4 млрд, то есть риск сократился на эту сумму, акцентировала председатель ЦБ.
«СПБ биржа», которая до последнего времени была ключевой площадкой в России для торговли иностранными бумагами, попала в SDN-лист США 2 ноября. Тогда же биржа временно приостановила торги, заверив, что они будут возобновлены в понедельник 6 ноября, но этого не произошло: в этот день «СПБ биржа» сообщила о взаимодействии с российскими и иностранными контрагентами для налаживания процессов. Консультации займут не менее недели.
Во вторник, 7 ноября, пост генерального директора покинул ее основатель Роман Горюнов, также выйдя из совета директоров – его сменил Евгений Сердюков. Биржа также коротко объявила о смене своей стратегии: площадка сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке. Но смена стратегии с приоритетом на рублевые инструменты мало что даст «СПБ бирже», так как функционал с Мосбиржей будет пересекаться, где у второй изначально «привилегированное положение», пишет автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов.
С первым вызовом после начала спецоперации «СПБ биржа» столкнулась во время санкций против НРД еще летом прошлого года, это привело к блокировки части бумаг, в цепочке хранения которых был национальный депозитарий. Полной блокировки активов удалось избежать тогда благодаря диверсификация депозитарных цепочек без участия НРД, включая собственный депозитарий СПБ-банка и контрагентов в виде американских депозитариев.
В результате по итогам 2022 г. объем торгов иностранными бумагами на «СПБ бирже» составил $122,19 млрд, он упал в годовом выражении в 3,2 раза ($393,43 млрд). По итогам октября 2023 г. стоимостной объем сделок с иностранными бумагами был $3,09 млрд, что на 27,90% выше сентября ($2,42 млрд) и на 25,24% – октября 2022 г. ($2,47 млрд). Топ-10 наиболее популярных у инвесторов бумаг состоит преимущественно из американских, в него входят: Tesla (23,10% от общего объема торгов в октябре), NVIDIA (5,9%), Marathon Digital Holdings (4,69%), Coinbase (3,28%), Intel (2,13%), Advanced Micro Devices (1,98%), ProShares UltraPro Short QQQ (1,66%), Apple (1,65%), Riot Platforms (1,65%), Netflix (1,39%).
Банк России также оценивает риски в случае введения санкций и в отношении Московской биржи, сообщила журналистам Набиуллина. «Московская биржа имеет разные виды торгов, не только иностранными инструментами, но мы эти риски оцениваем, знаем, какие меры нужно принимать в том или ином случае», – сказала она.
В части дальнейшей судьбы активов инвесторов возможно два сценария, указывает в своем Telegram-канале юрист Елена Рязанова. Если бирже удалось снизить долю своего владения (сейчас не раскрывается) в СПБ-банке незадолго до введения санкций, вероятна разблокировка счета банка, сделки от 2 ноября будут учтены, а инвесторы смогут вывести свои активы до 31 января 2024 г. В негативном исходе СПБ-банку счет не разблокируют – тогда инвесторам придется самостоятельно обращаться за разблокировкой активов. Гораздо худшими для инвесторов могут оказаться косвенные последствия ограничений, указывает Рязанова: косвенное соблюдение американских санкций контрагентами биржи и ее банка из других стран, включая Евросоюз, СНГ и Китай. В этой ситуации блокировка затронет не только американские активы, резюмирует юрист.