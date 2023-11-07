«СПБ биржа» назначила гендиректором Евгения Сердюкова

«СПБ биржа» назначила гендиректором Евгения СердюковаПлощадка также объявила о смене стратегии
На пост генерального директора «СПБ биржи» назначен Евгений Сердюков, говорится в сообщении торговой площадки. Он сменит Романа Горюнова, который занимает эту должность с октября 2021 г. Горюнов также выйдет из совета директоров биржи.
В конце прошлой недели США ввели блокирующие санкции против «СПБ биржи». После этого площадка приостановила торги. Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили о том, что попадание в SDN-лист может сломать бизнес-модель «главного российского провайдера американской ликвидности». В этот день Мосбиржа вводила дискретный аукцион по акциям торговой площадки, а котировки упали почти на 24%.
Евгений Сердюков руководил «СПБ биржей» до Горюнова, с 2012 г. В октябре Сердюков остался в правлении торговой площадки и на позиции первого заместителя генерального директора отвечал за развитие биржевых рынков. Сейчас Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Главная и первоочередная задача «СПБ биржи» – обеспечить доступ инвесторам к активам, говорится в пресс-релизе компании.
В сообщении также приведены слова Сердюкова о том, что «СПБ биржа» будет реализовывать новую стратегию развития. Она подразумевает, что площадка сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке. «СПБ биржа» обладает устойчивостью к шокам и достаточным уровнем капитала, добавил Сердюков. У команды торговой площадки есть значительный опыт работы и развития бизнеса в условиях неопределенности и экстремальных инфраструктурных изменений на финансовом рынке, сказал новый гендиректор.
Под руководством Горюнова «СПБ биржа» 18 ноября 2021 г. провела IPO, получив оценку в $1,3 млрд. С тех пор площадка запустила торги гонконгскими бумагами и международными ETF (биржевой инвестиционный фонд, зарегистрированный вне пределов России). В августе Горюнов говорил, что биржа не отказывается от своих планов по выходу в новые юрисдикции, которые были озвучены ранее: Бразилия, Мексика, ЮАР, Индонезия и Узбекистан. Летом биржа получила лицензию оператора информационной системы, чтобы иметь возможность выпускать ЦФА (цифровые финансовые активы), в частности, токены на акции.
Горюнов работал в «СПБ бирже» с ее появления, когда в марте 1997 г. биржа «Санкт-Петербург» создала компанию НП «Фондовая биржа «Санкт-Петербург», которая позже стала ПАО «СПБ биржа». Горюнов занимался созданием торговой системы и развитием срочного рынка.
В апреле 2005 г. Горюнов стал вице-президентом Фондовой биржи РТС. В декабре 2006 г. назначен первым вице-президентом. В июле 2007 г. избран председателем правления Фондовой биржи РТС. После объединения Фондовой биржи РТС и ММВБ в декабре 2011 г. Роман Горюнов занял пост первого заместителя председателя правления, старшего управляющего директора ОАО «ММВБ-РТС». В 2012 г. команда Горюнова перешла в Ассоциацию «НП РТС» и начала фокусироваться на развитии «СПБ биржи». В том же году Горюнов был избран президентом Ассоциации «НП РТС».