«СПБ биржа» назначила гендиректором Евгения Сердюкова

В сообщении также приведены слова Сердюкова о том, что «СПБ биржа» будет реализовывать новую стратегию развития. Она подразумевает, что площадка сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке. «СПБ биржа» обладает устойчивостью к шокам и достаточным уровнем капитала, добавил Сердюков. У команды торговой площадки есть значительный опыт работы и развития бизнеса в условиях неопределенности и экстремальных инфраструктурных изменений на финансовом рынке, сказал новый гендиректор.