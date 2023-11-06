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Инвестиции

СПБ Биржа продлит паузу в торгах иностранными акциями на фоне санкций США

Ведомости

СПБ Биржа взаимодействует с контрагентами, чтобы установить порядок действий на фоне введения санкций США, торги иностранными бумагами приостановлены, сообщила торговая площадка в пресс-релизе. 

«СПБ Биржа ставит интересы участников торгов и инвесторов в приоритет и предпринимает все возможные действия, чтобы предоставить доступ к активам с учетом введенных ограничений», – говорится в сообщении.

С целью проведения комплаенс-процедур торги иностранными ценными бумагами приостановлены, добавили в компании. Сейчас СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в «сложившихся условиях». Предполагается, что консультации продлятся не менее семи рабочих дней. 

США ввели санкции в отношении российских банков, «Арктик СПГ – 2» и «Бауманки»

Под ограничения также попали почти 40 физических лиц

США 2 ноября ввели санкции против нескольких российских финансовых компаний, в том числе в отношении СПБ биржи, основной бизнес которой сосредоточен на торговле зарубежными ценными бумагами. После этого площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. 

На фоне новостей о санкциях акции СПБ биржи упали на 28,5% по сравнению с закрытием основной сессии прошлого дня, до 124,8 руб. Но к концу основных торгов их стоимость скорректировалась до 129,6 руб. Падение за день составило 23,8%.

3 ноября СПБ биржа сообщила, что в 14:00 по Москве начнет торги в режиме основных торгов ограниченным списком ценных бумаг, в том числе СПБ биржи, «Северстали», «Газпрома», «Магнита», «Фосагро», «Русагро». Ранее СПБ биржа сообщала, что торги иностранными и российскими ценными бумагами в режиме основных торгов 3 ноября проводиться не будут, их планируется начать 6 ноября.

По мнению экспертов, санкции могут буквально уничтожить бизнес-модель площадки. По их словам, помещая юрлицо в санкционный список, минфин США блокирует его активы в своей юрисдикции, запрещает долларовые транзакции и проведение операций с американскими контрагентами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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