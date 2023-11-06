СПБ Биржа продлит паузу в торгах иностранными акциями на фоне санкций США

На фоне новостей о санкциях акции СПБ биржи упали на 28,5% по сравнению с закрытием основной сессии прошлого дня, до 124,8 руб. Но к концу основных торгов их стоимость скорректировалась до 129,6 руб. Падение за день составило 23,8%.