СПБ Биржа продлит паузу в торгах иностранными акциями на фоне санкций США
СПБ Биржа взаимодействует с контрагентами, чтобы установить порядок действий на фоне введения санкций США, торги иностранными бумагами приостановлены, сообщила торговая площадка в пресс-релизе.
«СПБ Биржа ставит интересы участников торгов и инвесторов в приоритет и предпринимает все возможные действия, чтобы предоставить доступ к активам с учетом введенных ограничений», – говорится в сообщении.
С целью проведения комплаенс-процедур торги иностранными ценными бумагами приостановлены, добавили в компании. Сейчас СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в «сложившихся условиях». Предполагается, что консультации продлятся не менее семи рабочих дней.
США 2 ноября ввели санкции против нескольких российских финансовых компаний, в том числе в отношении СПБ биржи, основной бизнес которой сосредоточен на торговле зарубежными ценными бумагами. После этого площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами.
На фоне новостей о санкциях акции СПБ биржи упали на 28,5% по сравнению с закрытием основной сессии прошлого дня, до 124,8 руб. Но к концу основных торгов их стоимость скорректировалась до 129,6 руб. Падение за день составило 23,8%.
3 ноября СПБ биржа сообщила, что в 14:00 по Москве начнет торги в режиме основных торгов ограниченным списком ценных бумаг, в том числе СПБ биржи, «Северстали», «Газпрома», «Магнита», «Фосагро», «Русагро». Ранее СПБ биржа сообщала, что торги иностранными и российскими ценными бумагами в режиме основных торгов 3 ноября проводиться не будут, их планируется начать 6 ноября.
По мнению экспертов, санкции могут буквально уничтожить бизнес-модель площадки. По их словам, помещая юрлицо в санкционный список, минфин США блокирует его активы в своей юрисдикции, запрещает долларовые транзакции и проведение операций с американскими контрагентами.