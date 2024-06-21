Сбербанк утвердил рекордные дивиденды за 2023 год

За пять месяцев этого года Сбербанк уже заработал 628,4 млрд руб. (+ 6,7% год к году) при рентабельности капитала на уровне 22,5%. «Это отличный результат и рост год к году. На старте года мы отмечали некоторое замедление корпоративного и розничного кредитования на фоне принятых ограничительных мер ЦБ и высокого уровня процентных ставок в экономике, но в целом по году сейчас идем лучше наших ожиданий, лучше плана по прибыли и по темпам роста бизнеса», – заявил предправления Сбербанка Герман Греф в рамках годового собрания акционеров.