Сбербанк утвердил рекордные дивиденды за 2023 год

Сбербанк утвердил рекордные дивиденды за 2023 годВыплаты акционерам составят 752 млрд рублей
Акционеры Сбербанка на годовом собрании 21 июня утвердили выплату дивидендов за 2023 г. на рекордную сумму – 752 млрд руб., или по 33,3 руб. на акцию (выплаты одинаковы для обыкновенных и привилегированных бумаг). Общая сумма выплат соответствует 50% чистой прибыли Сбербанка за 2023 г. по МСФО, которая достигла 1,5 трлн руб. Из 752 млрд руб. половина – 375 млрд руб. – отойдет в бюджет страны. 50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Минфину.
Дивидендная доходность составит 10,6% для обоих типов акций. Дата формирования реестра акционеров для выплаты дивидендов – 11 июля.
На торгах 21 июня обыкновенные акции Сбербанка прибавляли 0,14%, торгуясь по 314,6 руб. за штуку, привилегированные росли на 0,33% до 315,15 руб. Позднее обыкновенные акции стали снижаться на 0,05% (313,98 руб.). Индекс Мосбиржи при этом снижался в течение торгов на 0,42%.
В этом году Сбербанк прогнозирует прибыль в диапазоне 1,5-1,6 трлн руб., причем видит «потенциальные истории», которые могут увеличить прибыль, рассказал 20 июня старший вице-президент Тарас Скворцов в интервью Reuters. В случае если эти «истории» будут реализованы, Сбербанк может выйти на уровень рентабельности выше 22% (в 2023 г. – 25,3%) уточнил топ-менеджер. По словам Скворцова, многое будет зависеть и от решения ЦБ в отношении ключевой ставки.
«Мы даем прогноз через рентабельность капитала, и при рентабельности капитала 22% прогноз прибыли на этот год находится в диапазоне 1,5-1,6 трлн руб. Для того чтобы выйти на величину выше 1,6 трлн руб. по прибыли, нужно поднимать прогноз рентабельности», – отметил он.
За пять месяцев этого года Сбербанк уже заработал 628,4 млрд руб. (+ 6,7% год к году) при рентабельности капитала на уровне 22,5%. «Это отличный результат и рост год к году. На старте года мы отмечали некоторое замедление корпоративного и розничного кредитования на фоне принятых ограничительных мер ЦБ и высокого уровня процентных ставок в экономике, но в целом по году сейчас идем лучше наших ожиданий, лучше плана по прибыли и по темпам роста бизнеса», – заявил предправления Сбербанка Герман Греф в рамках годового собрания акционеров.
Глава банка отметил, что прогноз по рентабельности капитала в размере 22% и выше позволяет рассчитывать на рост прибыли, а значит, и на позитивный тренд в дивидендах.
Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2024 г., по оценке «Финама», увеличится до 1,63 трлн руб., говорит аналитик Игорь Додонов. Если предположить, что коэффициент выплат останется на уровне 50% от прибыли, дивиденды за текущий год могут вырасти до 36,1 руб. на акцию каждого типа и обновить рекорд, полагает эксперт. У «Финама» целевая цена для акций банка составляет 348,5 руб. (апсайд 11%) с рейтингом «покупать».
Царева ожидает небольшого прироста прибыли в рамках ориентира, озвученного Скворцовым, и, соответственно, аналогичный прирост возможен по дивидендам. Таким образом, рекорд прошлого 2023 г. будет превышен, возможно, не столь значимо, но в любом случае это будет прирост, полагает эксперт.