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Сбербанк утвердил рекордные дивиденды за 2023 год

Выплаты акционерам составят 752 млрд рублей
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Акционеры Сбербанка на годовом собрании 21 июня утвердили выплату дивидендов за 2023 г. на рекордную сумму – 752 млрд руб., или по 33,3 руб. на акцию (выплаты одинаковы для обыкновенных и привилегированных бумаг). Общая сумма выплат соответствует 50% чистой прибыли Сбербанка за 2023 г. по МСФО, которая достигла 1,5 трлн руб. Из 752 млрд руб. половина – 375 млрд руб. – отойдет в бюджет страны. 50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Минфину.

Дивидендная доходность составит 10,6% для обоих типов акций. Дата формирования реестра акционеров для выплаты дивидендов – 11 июля.

На торгах 21 июня обыкновенные акции Сбербанка прибавляли 0,14%, торгуясь по 314,6 руб. за штуку, привилегированные росли на 0,33% до 315,15 руб. Позднее обыкновенные акции стали снижаться на 0,05% (313,98 руб.). Индекс Мосбиржи при этом снижался в течение торгов на 0,42%.

В этом году Сбербанк прогнозирует прибыль в диапазоне 1,5-1,6 трлн руб., причем видит «потенциальные истории», которые могут увеличить прибыль, рассказал 20 июня старший вице-президент Тарас Скворцов в интервью Reuters. В случае если эти «истории» будут реализованы, Сбербанк может выйти на уровень рентабельности выше 22% (в 2023 г. – 25,3%) уточнил топ-менеджер. По словам Скворцова, многое будет зависеть и от решения ЦБ в отношении ключевой ставки.

«Мы даем прогноз через рентабельность капитала, и при рентабельности капитала 22% прогноз прибыли на этот год находится в диапазоне 1,5-1,6 трлн руб. Для того чтобы выйти на величину выше 1,6 трлн руб. по прибыли, нужно поднимать прогноз рентабельности», – отметил он.

За пять месяцев этого года Сбербанк уже заработал 628,4 млрд руб. (+ 6,7% год к году) при рентабельности капитала на уровне 22,5%. «Это отличный результат и рост год к году. На старте года мы отмечали некоторое замедление корпоративного и розничного кредитования на фоне принятых ограничительных мер ЦБ и высокого уровня процентных ставок в экономике, но в целом по году сейчас идем лучше наших ожиданий, лучше плана по прибыли и по темпам роста бизнеса», – заявил предправления Сбербанка Герман Греф в рамках годового собрания акционеров.

Глава банка отметил, что прогноз по рентабельности капитала в размере 22% и выше позволяет рассчитывать на рост прибыли, а значит, и на позитивный тренд в дивидендах.

Сбербанк оставит дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли при повышении налога на прибыль до 25%, говорил Греф также в ходе ПМЭФа.

Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2024 г., по оценке «Финама», увеличится до 1,63 трлн руб., говорит аналитик Игорь Додонов. Если предположить, что коэффициент выплат останется на уровне 50% от прибыли, дивиденды за текущий год могут вырасти до 36,1 руб. на акцию каждого типа и обновить рекорд, полагает эксперт. У «Финама» целевая цена для акций банка составляет 348,5 руб. (апсайд 11%) с рейтингом «покупать».

В БКС сейчас нейтральный взгляд на акции Сбербанка, потенциал их роста – 24%, целевая цена – 399 руб. на бумагу, говорит старший аналитик «БКС мир инвестиций» Елена Царева. Такой взгляд вызван больше некоторой переоценкой будущей прибыли из-за повышения налога.

Царева ожидает небольшого прироста прибыли в рамках ориентира, озвученного Скворцовым, и, соответственно, аналогичный прирост возможен по дивидендам. Таким образом, рекорд прошлого 2023 г. будет превышен, возможно, не столь значимо, но в любом случае это будет прирост, полагает эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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