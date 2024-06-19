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Полная стоимость потребкредитов в некоторых крупных банках доходит до 60%

ЦБ отменил ограничение по этому показателю до 1 июля
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

В некоторых банках верхняя граница полной стоимости потребительского кредита (ПСК) находится на уровне 57–60% и даже выше. Среди крупных игроков такие показатели у Альфа-банка, Росбанка, Московского кредитного банка (МКБ), Газпромбанка и «Зенита». Показатель ПСК включает все затраты заемщика на обслуживание займа помимо самой ставки, в том числе комиссии и расходы на страховку. Сейчас во многих банках уровень ПСК выше, чем был в кризисный 2022 год, когда его значение доходило до 45%. Но тогда ключевая ставка находилась на уровне 20% с марта до начала апреля, а затем 17% до начала мая. С декабря 2023 г. ставка держится на уровне 16%.

Причина роста значений ПСК может быть связана с тем, что с конца января в расчет полной стоимости кредита входят все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит либо выдаст, но на иных условиях. При расчете ПСК по новой методике может наблюдаться рост значений полной стоимости по потребкредитам, отмечал в марте ЦБ: но фактические расходы заемщиков могут не измениться, так как раньше они могли нести их в виде скрытых комиссий. На фоне этих изменений в марте ЦБ продлил введенные год назад для банков поблажки и не применял во II квартале ограничения ПСК по потребительским кредитам. О продлении или снятии этой меры для выдач III квартала Центробанк еще не объявлял.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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