Полная стоимость потребкредитов в некоторых крупных банках доходит до 60%ЦБ отменил ограничение по этому показателю до 1 июля
В некоторых банках верхняя граница полной стоимости потребительского кредита (ПСК) находится на уровне 57–60% и даже выше. Среди крупных игроков такие показатели у Альфа-банка, Росбанка, Московского кредитного банка (МКБ), Газпромбанка и «Зенита». Показатель ПСК включает все затраты заемщика на обслуживание займа помимо самой ставки, в том числе комиссии и расходы на страховку. Сейчас во многих банках уровень ПСК выше, чем был в кризисный 2022 год, когда его значение доходило до 45%. Но тогда ключевая ставка находилась на уровне 20% с марта до начала апреля, а затем 17% до начала мая. С декабря 2023 г. ставка держится на уровне 16%.
Причина роста значений ПСК может быть связана с тем, что с конца января в расчет полной стоимости кредита входят все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит либо выдаст, но на иных условиях. При расчете ПСК по новой методике может наблюдаться рост значений полной стоимости по потребкредитам, отмечал в марте ЦБ: но фактические расходы заемщиков могут не измениться, так как раньше они могли нести их в виде скрытых комиссий. На фоне этих изменений в марте ЦБ продлил введенные год назад для банков поблажки и не применял во II квартале ограничения ПСК по потребительским кредитам. О продлении или снятии этой меры для выдач III квартала Центробанк еще не объявлял.