Полная стоимость потребкредитов в некоторых крупных банках доходит до 60%

Причина роста значений ПСК может быть связана с тем, что с конца января в расчет полной стоимости кредита входят все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит либо выдаст, но на иных условиях. При расчете ПСК по новой методике может наблюдаться рост значений полной стоимости по потребкредитам, отмечал в марте ЦБ: но фактические расходы заемщиков могут не измениться, так как раньше они могли нести их в виде скрытых комиссий. На фоне этих изменений в марте ЦБ продлил введенные год назад для банков поблажки и не применял во II квартале ограничения ПСК по потребительским кредитам. О продлении или снятии этой меры для выдач III квартала Центробанк еще не объявлял.