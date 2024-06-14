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/ Экономика

Как новые санкции повлияют на участников внешней торговли

Это может усложнить им жизнь, считают эксперты
Анастасия Бойко
Дарья Мосолкина

США и Великобритания ввели новые санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра, Национального расчетного депозитария, а также филиалов российских банков за рубежом. После этого Мосбиржа объявила о приостановке торгов долларами и евро, а Банк России перешел на новую систему установления официального курса.

Физлица и компании не смогут покупать и продавать доллары и евро на бирже, но могут продолжать покупать и продавать их через российские банки, сообщил ЦБ в специальных разъяснениях. Остается возможность приобретать валюту в кассах банков, а также в обменниках. При этом для граждан и юрлиц до сих пор действуют валютные ограничения. Например, физлица не могут снять наличную валюту со счета, если она была приобретена после 9 марта 2022 г. (есть возможность получить эти средства в рублях). Крупнейшие компании-экспортеры по-прежнему обязаны репатриировать и продавать валютную выручку – теперь напрямую через уполномоченные банки, напомнил ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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