Как новые санкции повлияют на участников внешней торговли

Физлица и компании не смогут покупать и продавать доллары и евро на бирже, но могут продолжать покупать и продавать их через российские банки, сообщил ЦБ в специальных разъяснениях. Остается возможность приобретать валюту в кассах банков, а также в обменниках. При этом для граждан и юрлиц до сих пор действуют валютные ограничения. Например, физлица не могут снять наличную валюту со счета, если она была приобретена после 9 марта 2022 г. (есть возможность получить эти средства в рублях). Крупнейшие компании-экспортеры по-прежнему обязаны репатриировать и продавать валютную выручку – теперь напрямую через уполномоченные банки, напомнил ЦБ.