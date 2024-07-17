Росгвардия предлагает вооружить руководство Банка России

Росгвардия предлагает вооружить руководство Банка РоссииНосить служебное оружие смогут заместители Набиуллиной, но не сама председатель
Руководству Банка России хотят разрешить носить с собой боевое ручное стрелковое оружие, следует из проекта постановления правительства. Документ разработала Росгвардия, которая уже предоставляет оружие сотрудникам ЦБ, отвечающим за безопасность, инкассацию и перевозку наличных денег. Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью усиления охраны и защищенности объектов инфраструктуры России, в том числе от угроз нападения с использованием беспилотников, говорится в пояснительной записке.
Получить высокопоставленные работники ЦБ смогут только служебный пистолет или пистолет-пулемет. Согласно проекту, к таким должностным лицам относятся заместители председателя ЦБ и их советники, управляющие отделениями и их заместители, директора департаментов и их заместители. Должность председателя ЦБ, которую занимает Эльвира Набиуллина, в проекте не указана.
Законом «Об оружии» уже предоставлено право Банку России получать отдельные модели стрелкового оружия во временное пользование, напоминает представитель регулятора. Проект постановления уточняет установленный законодательством перечень должностей, добавляет он: эта инициатива обсуждалась с Росгвардией в рамках комплекса вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах России.
С рассмотрением данной инициативы в Росгвардию обратилось руководство Центробанка, сообщил сотрудник пресс-службы этого ведомства. Специалисты Росгвардии подготовили соответствующий проект распоряжения правительства и в соответствии с законодательством разместили его для общественного обсуждения на соответствующем портале. Окончательное решение по данной инициативе будет принято и доведено общественности установленным порядком.
В главный коллегиальный орган управления Банка России, совет директоров, помимо Набиуллиной входят 14 человек. Среди них три первых заместителя председателя – Ольга Скоробогатова, Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, четыре зампреда – Филипп Габуния, Алексей Заботкин, Алексей Гузнов и Ольга Полякова, два руководителя региональных отделений – Лариса Павлова (начальник Волго-Вятского главного управления) и Рустэм Марданов (начальник главного управления по Центральному федеральному округу), директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова, руководитель службы по защите прав потребителей Михаил Мамута и советник председателя Алексей Симановский.
Среди возможного оружия для ношения в документе указано пять видов пистолетов (Макарова, Ярыгина ЯП и три типа австрийского Glock) и семь пистолетов-пулеметов российского производства.
На каждый вид оружия предоставляется по два снаряженных магазина, по восемь патронов два раза в год – на проверку пистолета, по 12 патронов – на проверку пистолетов-пулеметов. На учебную стрельбу (на каждого работника в год) предоставляется 80 патронов для пистолетов и 120 – для пистолетов-пулеметов. Для проведения контрольного отстрела выделяется по три патрона на единицу оружия один раз в десять лет.
Для курсов повышения квалификации и учебных центров патроны выдаются из расчета 240 штук для пистолета-пулемета и 160 – для пистолета на каждого работника постоянного состава (на год), а также 15 патронов для пистолета-пулемета и 42 – для пистолета на каждого слушателя (на период обучения), говорится в проекте.
Помимо руководства ЦБ оружие (кроме пистолетов и пистолетов-пулеметов это автоматы и пулеметы) предполагается также предоставлять некоторым сотрудникам подразделений безопасности и обеспечения оборота оружия Банка России, работникам Сбербанка и специальной почтовой связи федерального органа исполнительной власти, осуществляющего управление деятельностью в области почтовой связи.