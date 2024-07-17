Росгвардия предлагает вооружить руководство Банка России

На каждый вид оружия предоставляется по два снаряженных магазина, по восемь патронов два раза в год – на проверку пистолета, по 12 патронов – на проверку пистолетов-пулеметов. На учебную стрельбу ‎(на каждого работника ‎в год) предоставляется 80 патронов для пистолетов и 120 – для пистолетов-пулеметов. Для проведения контрольного отстрела выделяется по три патрона на единицу оружия один раз в десять лет.