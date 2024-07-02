Кабмин поддержал законопроект о передаче конфискованного оружия на спецоперацию
Правительство России поддержало законопроект об упрощенной передаче конфискованного оружия в зону специальной военной операции. Это следует из проекта отзыва кабмина, который есть в распоряжении «Ведомостей».
Поправки касаются федерального закона «Об оружии». Среди авторов законопроекта – депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Хинштейн, Александр Сидякин и Василий Пискарев. Соответствующий законопроект поддержали с замечаниями и рекомендовали к рассмотрению в первом чтении.
Предполагается, что законопроект разрешит использовать подлежащее уничтожению оружие или патроны для реализации полномочий, которые возложены на войска Росгвардии. Согласно отзыву, депутаты также предложили разрешить передавать оружие и боеприпасы в государственные военизированные организации.
В мае законопроект об упрощенной отправке оружия в зону проведения спецоперации внесли в Госдуму. Сейчас по законодательству РФ оружие, обращенное в государственную собственность, подлежит уничтожению войсками национальной гвардии, дальнейшее его использование не предусмотрено. Аналогичная ситуация с оружием, отправленным на хранение в Росгвардию и не востребованным в течение более года.