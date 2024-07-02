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Кабмин поддержал законопроект о передаче конфискованного оружия на спецоперацию

Ведомости

Правительство России поддержало законопроект об упрощенной передаче конфискованного оружия в зону специальной военной операции. Это следует из проекта отзыва кабмина, который есть в распоряжении «Ведомостей».

Поправки касаются федерального закона «Об оружии». Среди авторов законопроекта – депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Хинштейн, Александр Сидякин и Василий Пискарев. Соответствующий законопроект поддержали с замечаниями и рекомендовали к рассмотрению в первом чтении.

Предполагается, что законопроект разрешит использовать подлежащее уничтожению оружие или патроны для реализации полномочий, которые возложены на войска Росгвардии. Согласно отзыву, депутаты также предложили разрешить передавать оружие и боеприпасы в государственные военизированные организации.

В мае законопроект об упрощенной отправке оружия в зону проведения спецоперации внесли в Госдуму. Сейчас по законодательству РФ оружие, обращенное в государственную собственность, подлежит уничтожению войсками национальной гвардии, дальнейшее его использование не предусмотрено. Аналогичная ситуация с оружием, отправленным на хранение в Росгвардию и не востребованным в течение более года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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