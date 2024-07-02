Кабмин поддержал законопроект о передаче конфискованного оружия на спецоперацию

В мае законопроект об упрощенной отправке оружия в зону проведения спецоперации внесли в Госдуму. Сейчас по законодательству РФ оружие, обращенное в государственную собственность, подлежит уничтожению войсками национальной гвардии, дальнейшее его использование не предусмотрено. Аналогичная ситуация с оружием, отправленным на хранение в Росгвардию и не востребованным в течение более года.