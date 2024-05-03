В Думу внесли проект об упрощении отправки конфискованного оружия на передовую

Сейчас по законодательству РФ оружие, обращенное в государственную собственность, подлежит уничтожению войсками Национальной гвардии РФ, дальнейшее его использование не предусмотрено. Аналогичная ситуация с оружием, отправленным на хранение в Росгвардию и не востребованным в течение более года. Внесенный в Госдуму проект позволяет передавать такое оружие Минобороны, войскам Нацгвардии и другим силовым структурам для реализации их полномочий. Данную функцию законопроект возлагает на Росгвардию.