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В Думу внесли проект об упрощении отправки конфискованного оружия на передовую

Инициатива может быть рассмотрена в первом чтении уже в мае
Маргарита Загребельная
РИА Новости

Группа депутатов и сенаторов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, упрощающий отправку конфискованного и невостребованного оружия в зону проведения спецоперации на Украине. Соответствующий законопроект опубликован в думской базе.

«Проект федерального закона <...> разработан в целях возможности повторного использования (применения) оружия и патронов, подлежащих уничтожению войсками Национальной гвардии Российской Федерации», – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Среди авторов проекта депутат Госдумы – председатель думского комитета по информационной политике и связи Александр Хинштейн, депутат – председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев, первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак и др.

Сейчас по законодательству РФ оружие, обращенное в государственную собственность, подлежит уничтожению войсками Национальной гвардии РФ, дальнейшее его использование не предусмотрено. Аналогичная ситуация с оружием, отправленным на хранение в Росгвардию и не востребованным в течение более года. Внесенный в Госдуму проект позволяет передавать такое оружие Минобороны, войскам Нацгвардии и другим силовым структурам для реализации их полномочий. Данную функцию законопроект возлагает на Росгвардию.

Предлагаемые новшества в законодательном регулировании конфискованного и невостребованного оружия также позволят передавать его в зону спецоперации.

Как пояснил Александр Хинштейн в Telegram-канале, порядок передачи оружия будет определяться правительством РФ. Он также отметил, что в настоящее время уничтожение хранящегося на складах оружия требует бюджетных трат. Хинштейн сообщил, что рассчитывает на рассмотрение законопроекта Думой в первом чтении в мае, учитывая его «несомненную важность и актуальность».

Данные Росгвардии, на которые ссылаются авторы законопроекта, показывают, что по состоянию на 1 января 2024 г. на складах МВД РФ хранится 250 000 единиц изъятого оружия, из них 70 000 подлежит уничтожению.

Реализация законопроекта не потребует дополнительных бюджетных расходов, не повлечет увеличения штата органов государственной власти, отмечают его авторы. Также не потребуется издание подзаконных актов касательно процесса передачи оружия силовым ведомствам, так как данные отношения уже урегулированы.

В начале августа 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Росгвардия может иметь на вооружении военную технику. В декабре 2023 г. Путин подписал законы, согласно которым Росгвардия получит право иметь в своем составе добровольческие формирования. На Росгвардию распространяются все полномочия и механизмы в вопросе формирования добровольческих частей, которые уже имеются у Минобороны, а также равные льготы и меры поддержки.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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