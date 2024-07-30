ВТБ планирует заработать более чем полтриллиона рублей в этом году

ВТБ планирует заработать более чем полтриллиона рублей в этом годуГосбанк значительно улучшил прогноз роста кредитования и комиссионных доходов
ВТБ серьезно улучшил свой финансовый прогноз на этот год: теперь банк рассчитывает заработать 550 млрд руб. чистой прибыли, хотя еще в феврале ожидал 435 млрд руб., заявил в ходе телеконференции первый зампред Дмитрий Пьянов. Обновленный таргет выше прошлогодней прибыли на 27,3% и уже превышает стратегическую цель на 2025 г. в размере 520 млрд руб.
Как и многие на финансовом рынке, ВТБ в начале года строил свой прогноз, ожидая снижения ключевой ставки: в банке закладывали ее на уровне 13% к концу 2024 г. Теперь же банк исходит из того, что ставка останется на уровне 18% до конца IV квартала, отметил Пьянов. Банк России повысил ключевую ставку с 16 до 18% на заседании 26 июля, допустив ее рост в дальнейшем.
Рентабельность капитала (ROE), которую ВТБ ждет по итогам года, теперь составляет более 22% против февральских 19%. В первом полугодии ROE достигла 24,3%, сообщил Пьянов.
Новый прогноз чистой прибыли складывается из нескольких компонентов. 108 млрд руб. – разовый эффект от работы банка с заблокированными активами. Из этой цифры 16 млрд руб. уже реализовано путем продажи части активов с дисконтом контрагенту, остальные 92 млрд руб. ВТБ выделит в специальное финансовое общество до конца года, рассказал Пьянов.
За январь – июнь ВТБ заработал по МСФО уже чуть больше половины от цели – 277,1 млрд руб., это на 4,4% ниже рекорда первого полугодия 2023 г.
Также ранее ВТБ не ожидал существенной динамики чистого комиссионного дохода, прогнозируя его на уровне 2023 г. (217 млрд руб.), теперь госбанк оценивает рост этой части бизнеса примерно на 10%, сказал Пьянов. По итогам полугодия чистые комиссионные доходы ВТБ составили 112,4 млрд руб. и выросли на 15% год к году.
Госбанк улучшил ожидания стоимости риска (отношение резервов под кредитные потери к размеру кредитного портфеля) по всему портфелю до 0,5% с 1% – в первом полугодии показатель составил 0,6%. Изменение прогноза связано с проработкой решений по погашению значительных сумм крупнейшими корпоративными заемщиками корпоративно-инвестиционного блока ВТБ, уточнил Пьянов, не раскрыв деталей.
«Одна из неожиданностей» в обновленном прогнозе ВТБ – переоценка вверх ожидания роста кредитного портфеля, особенно корпоративного, отметил Пьянов: госбанк рассчитывает прирасти по итогам года более чем на 15% против изначальных «менее 10%». Розничный портфель прибавит более 10% против «менее 5%». За первые шесть месяцев кредиты компаниям в банке за вычетом резервов выросли на 10% и достигли 15,4 трлн руб., розничный портфель – на 9% до 7,6 трлн руб.
Неизменными остались ожидания норматива достаточности капитала (9,4%) и показателя отношения операционных расходов к доходам (40–45%).
ВТБ ухудшил ожидания чистой процентной маржи на фоне длительного сохранения жестких денежно-кредитных условий – до 2% с 2,5%.
Председатель ВТБ Андрей Костин в мае допускал, что прибыль банка в 2024 г. может приблизиться к 500 млрд руб. Он также не исключил возможность выплаты дивидендов по итогам года, если это разрешит сделать ЦБ. ВТБ на фоне рекордных убытков за 2022 г. не платил дивиденды за 2023 г. и не планировал направлять часть прибыли акционерам и за 2024 г. Пьянов ранее допускал, что по итогам 2025 г., т. е. в 2026 г., ВТБ может выплатить до 80 млрд руб. в виде дивидендов.