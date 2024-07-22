С начала года граждане заработали 1,5 трлн рублей на капитализации процентов

С начала года граждане заработали 1,5 трлн рублей на капитализации процентовНаселение привлекают высокие ставки по депозитам, в ряде случаев достигающие 18%
За первые шесть месяцев года средства населения на вкладах и текущих счетах выросли на 4,8 трлн руб., что в 2,5 раза превышает прирост за аналогичный период прошлого года, когда он составил 1,8 трлн руб. Из этой суммы около 1,5 трлн руб., или 30% прироста, люди заработали благодаря капитализации процентов по вкладам, следует из обзора ЦБ о развитии банковского сектора в июне. Объем депозитного портфеля сектора на конец июня достиг 49,8 трлн руб., согласно данным ЦБ.
В июне приток средств замедлился до 1,7% (+800 млрд руб.) после 2,6% в мае (+1,3 трлн руб.). Росли только рублевые остатки – на 896 млрд руб., или +2%, в то время как валютные средства сократились на 81 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или -2,1%, говорится в обзоре.
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