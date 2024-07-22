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С начала года граждане заработали 1,5 трлн рублей на капитализации процентов

Население привлекают высокие ставки по депозитам, в ряде случаев достигающие 18%
Наталья Заруцкая
Растущий интерес к депозитам поддерживает и выплата процентов по уже действующим вкладам, открытым во втором полугодии 2023 г./ Евгений Разумный / Ведомости

За первые шесть месяцев года средства населения на вкладах и текущих счетах выросли на 4,8 трлн руб., что в 2,5 раза превышает прирост за аналогичный период прошлого года, когда он составил 1,8 трлн руб. Из этой суммы около 1,5 трлн руб., или 30% прироста, люди заработали благодаря капитализации процентов по вкладам, следует из обзора ЦБ о развитии банковского сектора в июне. Объем депозитного портфеля сектора на конец июня достиг 49,8 трлн руб., согласно данным ЦБ.

В июне приток средств замедлился до 1,7% (+800 млрд руб.) после 2,6% в мае (+1,3 трлн руб.). Росли только рублевые остатки – на 896 млрд руб., или +2%, в то время как валютные средства сократились на 81 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или -2,1%, говорится в обзоре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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