С начала года граждане заработали 1,5 трлн рублей на капитализации процентов

За первые шесть месяцев года средства населения на вкладах и текущих счетах выросли на 4,8 трлн руб., что в 2,5 раза превышает прирост за аналогичный период прошлого года, когда он составил 1,8 трлн руб. Из этой суммы около 1,5 трлн руб., или 30% прироста, люди заработали благодаря капитализации процентов по вкладам, следует из обзора ЦБ о развитии банковского сектора в июне. Объем депозитного портфеля сектора на конец июня достиг 49,8 трлн руб., согласно данным ЦБ.