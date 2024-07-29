Ключевая ставка 18%: куда гражданам вложить деньги

Банк России в пятницу, 26 июля, повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18% годовых и будет оценивать вероятность ее повышения на следующем заседании. Это не только повлечет за собой улучшение условий по сберегательным банковским продуктам, но и повлияет на инструменты инвестирования. «Ведомости» узнали у экспертов, какие депозиты сейчас наиболее привлекательны для граждан и в какие еще инструменты выгодно вкладывать средства.