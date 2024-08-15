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«ВТБ Шанхай» предлагает импортерам самим искать валюту у экспортеров

Эксперты связывают это с проблемой «грязного» юаня
Артем Кульша
В Иране система расчетов, которую стал использовать «ВТБ Шанхай», называется хавалой, а в остальном мире – клирингом и неттингом/ Максим Стулов / Ведомости

В связи с недостатком «чистых» юаней «ВТБ Шанхай» стал предлагать отечественным импортерам самостоятельно находить компании, которые получают за рубежом валютную выручку, и приводить их на обслуживание в банк или просто покупать у них юани. Тогда, как обещают в банке, платежи импортеров в адрес их контрагентов в КНР будут проходить быстро и без дополнительных комиссий, поскольку будут идти за счет «чистых» денег. О такой схеме «Ведомостям» рассказал собеседник в компании-импортере и подтвердил посредник, который помогает компаниям проводить платежи. Также об этом знает гендиректор юридической компании SinoRuss Сурана Раднаева.

ВТБ не комментирует деятельность своих зарубежных структур, сообщил его представитель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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