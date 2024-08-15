«ВТБ Шанхай» предлагает импортерам самим искать валюту у экспортеров

В связи с недостатком «чистых» юаней «ВТБ Шанхай» стал предлагать отечественным импортерам самостоятельно находить компании, которые получают за рубежом валютную выручку, и приводить их на обслуживание в банк или просто покупать у них юани. Тогда, как обещают в банке, платежи импортеров в адрес их контрагентов в КНР будут проходить быстро и без дополнительных комиссий, поскольку будут идти за счет «чистых» денег. О такой схеме «Ведомостям» рассказал собеседник в компании-импортере и подтвердил посредник, который помогает компаниям проводить платежи. Также об этом знает гендиректор юридической компании SinoRuss Сурана Раднаева.