Банки начнут по-новому отчитываться перед ЦБ о мошеннических операциях

Также с 25 июля заработали правила ЦБ с новыми признаками мошеннических операций – перечень расширен вдвое, до шести критериев. Банк должен будет приостанавливать переводы на счета, по которым ранее уже фиксировал мошеннические операции. Причем даже если пострадавшие не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не передавались в базу ЦБ, а остались только в собственной базе кредитной организации. Второе нововведение – наличие информации о возбуждении уголовного дела против получателя средств. Наконец, банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций. Это может быть информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность. Но блокировать операции на основе данных от операторов банки обязаны лишь в том случае, если у них есть договор с ними об обмене данными, писал РБК.