Т-банк еженедельно выявляет до 50 финансовых пирамид

Злоумышленники все чаще создают финансовые пирамиды с инвестициями в криптовалюту, подтверждает ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров. В ситуации, когда многие люди не понимают, как устроена криптовалюта, за счет чего на ней можно заработать или прогореть, убедить их в прибыльности схемы не так сложно, поясняет он. Участие в такой финансовой пирамиде грозит не только потерей вложенных средств, отмечает Егоров: под предлогом верификации пользователя преступники могут запрашивать сканы или текстовые данные персональных документов, которые могут затем использовать в других криминальных схемах или для продажи на теневых площадках.