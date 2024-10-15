Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Т-банк еженедельно выявляет до 50 финансовых пирамид

В этом году они чаще всего маскируются под экономические игры
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости

Специалисты Т-банка еженедельно выявляют в среднем 40-50 сайтов с признаками финансовых пирамид, следует из обзора Центра экосистемной защиты Т-банка и «Т-Ж» (онлайн-журнал банка), который есть у «Ведомостей». Чаще всего злоумышленники маскируют нелегальную деятельность под экономические игры и криптовалютные схемы.

Финансовые пирамиды представляют собой нелегальные проекты, которые привлекают деньги граждан и компаний обещаниями высокой прибыли, но выплаты происходят лишь за счет притока финансов от новых клиентов.

Всего за первые девять месяцев 2024 г. специалисты Т-банка обнаружили 2 189 сайтов с признаками нелегальной финансовой деятельности. В среднем люди теряли по 80 000-100 000 руб. на «инвестициях» в пирамиды, следует из внутренних данных кредитной организации. Вместе с тем, службе безопасности Т-банка удалось отговорить свыше 50 000 своих клиентов от вложения средств в сомнительные инвестпроекты с признаками пирамид — тем самым банк смог обезопасить более 8 млрд руб. своих клиентов, отмечается в обзоре.

Портрет типичной жертвы финансового мошенничества не сильно отличается от портрета обычного клиента банка: средний возраст – 35 лет, 55% – мужчины, 44% – с высшим образованием, 40% – состоят в браке.

Банк России за первое полугодие 2024 г. выявил 3 495 субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе 1 723 финансовые пирамиды, следует из данных регулятора. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года ЦБ обнаружил финансовых пирамид в 1,5 раза меньше – 1 139. Увеличение их количества Банк России объяснял ростом предложений в онлайн-сегменте: интернет-проекты с псевдоинвестиционными предложениями, действующие с элементами пирамидальных схем, почти полностью заместили собой классические финансовые пирамиды.

Какие бывают пирамиды

Каждый год темы и схемы, в которые злоумышленники прячут финансовые пирамиды меняются, отмечается в обзоре. Например, в 2021 г. злоумышленники завлекали клиентов словами о развивающейся компании с высокими процентами по депозитам, а в 2022 г. в тренде были кешбэк-сервисы, псевдомаркетинг, экономические игры и схемы удаленной работы со сверхвысокой зарплатой. В 2023 г. стали чаще появляться проекты с почасовой оплатой и мошеннические схемы со ставками на спорт и NFT (невзаимозаменяемый токен – цифровое право, удостоверяющее принадлежность вещей или исключительных прав лицу, обладающему соответствующим токеном).

В этом году пирамиды чаще всего маскируются под экономические игры – на них пришлось около 50% от всех обнаруженных криминальных проектов, следует из обзора. В таких схемах пользователям предлагают запустить виртуальный бизнес и зарабатывать на нем реальные деньги, например, открыть цифровую ферму и продавать урожай другим игрокам, которым он нужен для развития. Другие возможные варианты подобных схем выглядят как предложение инвестировать деньги в игровых персонажей и сдавать их в аренду, «кликать на нарисованного хомяка» и обменивать «заработанную» таким образом виртуальную валюту на биткоины и проч.

Вторая по популярности пирамидальная тема этого года – 20% от обнаруженных «проектов» – связана с инвестированием в криптовалюты, их обмен и майнинг. Например, пирамида может быть описана как якобы выгодная биржа. Купленная на ней криптовалюта начинается быстро дорожать, а людей заманивают заработком на росте ее курса, приводится пример в обзоре.

Еще в 20% случаев потенциальным жертвам предлагают высокий доход за простые задачи – загрузить видеоролик, посмотреть рекламу, поставить лайк, забронировать отель или прочитать письмо. Но чтобы получить такую работу, мошенники просят внести депозит, отмечается в обзоре.

Наименее популярными в этом году являются схемы, в которых мошенники предлагают вложить средства в компанию по принципу банковского депозита и получить высокую прибыль. Или же инвестировать в маркетингового бота, который якобы создает массовую рекламу для других сайтов, тем самым генерируя прибыль. Помимо этого, на рынке часто встречаются комбинированные схемы в различных сочетаниях, отмечается в обзоре.

Злоумышленники все чаще создают финансовые пирамиды с инвестициями в криптовалюту, подтверждает ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров. В ситуации, когда многие люди не понимают, как устроена криптовалюта, за счет чего на ней можно заработать или прогореть, убедить их в прибыльности схемы не так сложно, поясняет он. Участие в такой финансовой пирамиде грозит не только потерей вложенных средств, отмечает Егоров: под предлогом верификации пользователя преступники могут запрашивать сканы или текстовые данные персональных документов, которые могут затем использовать в других криминальных схемах или для продажи на теневых площадках.

Как выявить пирамиды

Легитимность предприятия или проекта можно проверить по списку Банка России, в котором перечислены легальные участники финансового рынка.

Обычно на сайтах пирамид расположены многословные описания, в которых используются ключевые слова из разных сфер деятельности, например, одновременно «майнинг», «маркетинг», «реферал» и «инвестиции», говорится в обзоре Т-банка. Но в конечном счете то, чем конкретно занимается компания и откуда должен появляться дополнительный доход, из приведенного описания непонятно.

Уже само обещание высокой и при этом гарантированной доходности в короткие сроки является явным признаком нелегальной деятельности. Например, мошеннические сайты предлагают увеличить сумму вашего депозита в полтора, два или десять раз всего за несколько недель или месяцев. Для сравнения, банки предлагают ставки по вкладам и накопительным счетам на уровне ключевой (сейчас 19%), а на рынке ценных бумаг закон в принципе запрещает гарантировать доход, так как любая инвестиция связана с риском, говорится в обзоре.

Выявлять финансовые пирамиды очень сложно, так как не всегда очевидны признаки преступления – пирамиды ловко имитируют легитимную деятельность, говорил ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. И несмотря на многочисленные печальные примеры, они по-прежнему привлекают тысячи людей, которые надеются получить рекордную гарантированную доходность, отмечал он. В «Сбере» действуют алгоритмы выявления лиц, которые могут быть вовлечены в пирамиду, что позволяет банку предотвращать выдачу им кредитов, выявлять пирамиды и передавать данные в правоохранительные органы, рассказал Кузнецов. Но комплексное решение проблемы невозможно без серьезных законодательных изменений, посетовал он: сейчас в Уголовном кодексе даже понятие такое, как финансовая пирамида, отсутствует. Поэтому Сбербанк планирует инициировать такие законодательные изменения, чтобы ввести уголовную ответственность за организацию финансовой пирамиды, заявил Кузнецов. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных