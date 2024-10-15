Т-банк еженедельно выявляет до 50 финансовых пирамид

Т-банк еженедельно выявляет до 50 финансовых пирамидВ этом году они чаще всего маскируются под экономические игры
Специалисты Т-банка еженедельно выявляют в среднем 40-50 сайтов с признаками финансовых пирамид, следует из обзора Центра экосистемной защиты Т-банка и «Т-Ж» (онлайн-журнал банка), который есть у «Ведомостей». Чаще всего злоумышленники маскируют нелегальную деятельность под экономические игры и криптовалютные схемы.
Финансовые пирамиды представляют собой нелегальные проекты, которые привлекают деньги граждан и компаний обещаниями высокой прибыли, но выплаты происходят лишь за счет притока финансов от новых клиентов.
Всего за первые девять месяцев 2024 г. специалисты Т-банка обнаружили 2 189 сайтов с признаками нелегальной финансовой деятельности. В среднем люди теряли по 80 000-100 000 руб. на «инвестициях» в пирамиды, следует из внутренних данных кредитной организации. Вместе с тем, службе безопасности Т-банка удалось отговорить свыше 50 000 своих клиентов от вложения средств в сомнительные инвестпроекты с признаками пирамид — тем самым банк смог обезопасить более 8 млрд руб. своих клиентов, отмечается в обзоре.
Портрет типичной жертвы финансового мошенничества не сильно отличается от портрета обычного клиента банка: средний возраст – 35 лет, 55% – мужчины, 44% – с высшим образованием, 40% – состоят в браке.
Банк России за первое полугодие 2024 г. выявил 3 495 субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе 1 723 финансовые пирамиды, следует из данных регулятора. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года ЦБ обнаружил финансовых пирамид в 1,5 раза меньше – 1 139. Увеличение их количества Банк России объяснял ростом предложений в онлайн-сегменте: интернет-проекты с псевдоинвестиционными предложениями, действующие с элементами пирамидальных схем, почти полностью заместили собой классические финансовые пирамиды.
Какие бывают пирамиды
Каждый год темы и схемы, в которые злоумышленники прячут финансовые пирамиды меняются, отмечается в обзоре. Например, в 2021 г. злоумышленники завлекали клиентов словами о развивающейся компании с высокими процентами по депозитам, а в 2022 г. в тренде были кешбэк-сервисы, псевдомаркетинг, экономические игры и схемы удаленной работы со сверхвысокой зарплатой. В 2023 г. стали чаще появляться проекты с почасовой оплатой и мошеннические схемы со ставками на спорт и NFT (невзаимозаменяемый токен – цифровое право, удостоверяющее принадлежность вещей или исключительных прав лицу, обладающему соответствующим токеном).
В этом году пирамиды чаще всего маскируются под экономические игры – на них пришлось около 50% от всех обнаруженных криминальных проектов, следует из обзора. В таких схемах пользователям предлагают запустить виртуальный бизнес и зарабатывать на нем реальные деньги, например, открыть цифровую ферму и продавать урожай другим игрокам, которым он нужен для развития. Другие возможные варианты подобных схем выглядят как предложение инвестировать деньги в игровых персонажей и сдавать их в аренду, «кликать на нарисованного хомяка» и обменивать «заработанную» таким образом виртуальную валюту на биткоины и проч.
Вторая по популярности пирамидальная тема этого года – 20% от обнаруженных «проектов» – связана с инвестированием в криптовалюты, их обмен и майнинг. Например, пирамида может быть описана как якобы выгодная биржа. Купленная на ней криптовалюта начинается быстро дорожать, а людей заманивают заработком на росте ее курса, приводится пример в обзоре.
Еще в 20% случаев потенциальным жертвам предлагают высокий доход за простые задачи – загрузить видеоролик, посмотреть рекламу, поставить лайк, забронировать отель или прочитать письмо. Но чтобы получить такую работу, мошенники просят внести депозит, отмечается в обзоре.
Наименее популярными в этом году являются схемы, в которых мошенники предлагают вложить средства в компанию по принципу банковского депозита и получить высокую прибыль. Или же инвестировать в маркетингового бота, который якобы создает массовую рекламу для других сайтов, тем самым генерируя прибыль. Помимо этого, на рынке часто встречаются комбинированные схемы в различных сочетаниях, отмечается в обзоре.
Злоумышленники все чаще создают финансовые пирамиды с инвестициями в криптовалюту, подтверждает ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров. В ситуации, когда многие люди не понимают, как устроена криптовалюта, за счет чего на ней можно заработать или прогореть, убедить их в прибыльности схемы не так сложно, поясняет он. Участие в такой финансовой пирамиде грозит не только потерей вложенных средств, отмечает Егоров: под предлогом верификации пользователя преступники могут запрашивать сканы или текстовые данные персональных документов, которые могут затем использовать в других криминальных схемах или для продажи на теневых площадках.
Как выявить пирамиды
Легитимность предприятия или проекта можно проверить по списку Банка России, в котором перечислены легальные участники финансового рынка.
Обычно на сайтах пирамид расположены многословные описания, в которых используются ключевые слова из разных сфер деятельности, например, одновременно «майнинг», «маркетинг», «реферал» и «инвестиции», говорится в обзоре Т-банка. Но в конечном счете то, чем конкретно занимается компания и откуда должен появляться дополнительный доход, из приведенного описания непонятно.
Уже само обещание высокой и при этом гарантированной доходности в короткие сроки является явным признаком нелегальной деятельности. Например, мошеннические сайты предлагают увеличить сумму вашего депозита в полтора, два или десять раз всего за несколько недель или месяцев. Для сравнения, банки предлагают ставки по вкладам и накопительным счетам на уровне ключевой (сейчас 19%), а на рынке ценных бумаг закон в принципе запрещает гарантировать доход, так как любая инвестиция связана с риском, говорится в обзоре.
Выявлять финансовые пирамиды очень сложно, так как не всегда очевидны признаки преступления – пирамиды ловко имитируют легитимную деятельность, говорил ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. И несмотря на многочисленные печальные примеры, они по-прежнему привлекают тысячи людей, которые надеются получить рекордную гарантированную доходность, отмечал он. В «Сбере» действуют алгоритмы выявления лиц, которые могут быть вовлечены в пирамиду, что позволяет банку предотвращать выдачу им кредитов, выявлять пирамиды и передавать данные в правоохранительные органы, рассказал Кузнецов. Но комплексное решение проблемы невозможно без серьезных законодательных изменений, посетовал он: сейчас в Уголовном кодексе даже понятие такое, как финансовая пирамида, отсутствует. Поэтому Сбербанк планирует инициировать такие законодательные изменения, чтобы ввести уголовную ответственность за организацию финансовой пирамиды, заявил Кузнецов.