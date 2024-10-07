Организаторы финансовой пирамиды в Москве получили от восьми до 12 лет колонии
Суд приговорил организатора и участников «финансовой пирамиды», похитивших свыше 214 млн руб. у 153 граждан, к лишению свободы на сроки от восьми до 12 лет. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.
Максима Омельченко, Людмилу Голубеву и Елену Сон признали виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным столичной прокуратуры, в 2012 г. Омельченко создал и возглавил организованную преступную группу для хищения средств граждан под предлогом заключения договоров доверительного управления имуществом. К этой «работе» он сначала привлек Сон, которая стала выполнять роль контролера и фактически руководителя отдела продаж офиса ООО «УК «Столичная финансовая корпорация» (СФК), а затем Голубеву, участвовавшую в схеме в качестве гендиректора компании. Были привлечены и другие фигуранты – уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство.
Осужденные создали рекламную кампанию, обещая клиентам ежемесячные выплаты в размере от 15 до 22% от управления привлеченными денежными средствами. При этом фирма не занималась предпринимательской деятельностью и не могла выполнить условия соглашений. Под видом ООО «УК «СФК», ООО «Инвест Групп» и кредитно-потребительского кооператива «Столичный сберегательный» трое фигурантов и другие участники организованной группы фактически создали «финансовую пирамиду». С июля 2012 г. по январь 2018 г. было похищено 214,4 млн руб.
Суд приговорил 40-летнего Омельченко к 12 годам, 50-летнюю Голубеву - к девяти годам, 46-летнюю Сон – к восьми годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
С января по июнь 2024 г. Банк России выявил 3495 компаний, проектов, ИП и других субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид. Это почти на 43% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, но в сравнении со вторым полугодием 2023 г. рост замедляется (+6%).