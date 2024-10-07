Организаторы финансовой пирамиды в Москве получили от восьми до 12 лет колонии

По данным столичной прокуратуры, в 2012 г. Омельченко создал и возглавил организованную преступную группу для хищения средств граждан под предлогом заключения договоров доверительного управления имуществом. К этой «работе» он сначала привлек Сон, которая стала выполнять роль контролера и фактически руководителя отдела продаж офиса ООО «УК «Столичная финансовая корпорация» (СФК), а затем Голубеву, участвовавшую в схеме в качестве гендиректора компании. Были привлечены и другие фигуранты – уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство.