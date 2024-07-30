ЦБ сообщил о росте числа незаконных брокеров и УК

Центробанк в первом полугодии 2024 г. выявил на 67% больше нелегальных профучастников рынка ценных бумаг, чем за аналогичный период годом ранее: 688 против 417 лиц. Об этом говорится в аналитическом материале регулятора. Мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике, – заманивают инвесторов обещанием якобы предоставить доступ к торгам иностранными инструментами и/или инвестировать в зарубежные проекты. Нарушители уверяют жертв в наличии у компании соответствующей лицензии и регистрации в дружественных странах, а для проверки документов перенаправляют инвесторов на поддельные сайты иностранных регуляторов. Большинство мошеннических проектов и незаконных компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и Telegram.