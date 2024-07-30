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ЦБ сообщил о росте числа незаконных брокеров и УК

Они заманивают инвесторов доступом к иностранным биржам и криптовалюте
Софья Шелудченко
Для продвижения своих проектов мошенники зачастую используют вирусные медиатренды/ Freepik

Центробанк в первом полугодии 2024 г. выявил на 67% больше нелегальных профучастников рынка ценных бумаг, чем за аналогичный период годом ранее: 688 против 417 лиц. Об этом говорится в аналитическом материале регулятора. Мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике, – заманивают инвесторов обещанием якобы предоставить доступ к торгам иностранными инструментами и/или инвестировать в зарубежные проекты. Нарушители уверяют жертв в наличии у компании соответствующей лицензии и регистрации в дружественных странах, а для проверки документов перенаправляют инвесторов на поддельные сайты иностранных регуляторов. Большинство мошеннических проектов и незаконных компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и Telegram.

Всего в январе – июне 2024 г. Банк России выявил 3495 компаний, проектов, ИП и других субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид. Это почти на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но в сравнении со вторым полугодием прошлого года рост замедляется (+6%), констатировал Центробанк.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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