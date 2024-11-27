МФО с 2027 года смогут выдавать только «один заем в одни руки»Это входит в план Банка России по глобальному реформированию рынка
Банк России определился с временными рамками реформирования рынка микрофинансирования (МФО). Наиболее жесткая норма заработает с 1 января 2027 г. – МФО смогут выдавать только «один заем в одни руки», рассказал директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков на XXIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, передает корреспондент «Ведомостей».
На первом этапе – с 1 июля 2025 г. – будет снижена максимальная переплата со 130 до 100% годовых от тела долга, рассказал Кочетков. Также появится запрет новации (прекращение обязательства по долгу за счет замены на новый долг) договоров потребительского займа и будет снято ограничение на величину предельной суммы микрозайма для бизнеса.
Промежуточным этапом реформирования рынка станет 2026 г., отметил Кочетков: в течение года МФО смогут выдавать до двух займов в одни руки с полной стоимостью кредита (ПСК; помимо самой ставки включает все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку) 200% без какого-либо периода охлаждения.
Но уже с 2027 г. у МФО будут ограничения в виде выдачи только одного займа в одни руки с ПСК от 100% и периодом охлаждения между ссудами в три дня. Чтобы проверить наличие или отсутствие у человека действующего микрозайма, организация должна будет обратиться в бюро кредитных историй, пояснил Кочетков.
ЦБ хочет отказаться от термина «займ до зарплаты» (PDL-займы, до 30 000 руб. до 30 дней), сказал Кочетков. «Рынок сам пошел другим путем – он практически все свои потребительские займы сделал «займами до зарплаты». Мы используем термины «дорогие займы» и «дешевые займы». И «дорогие займы» – это те, что больше 100% годовых», – пояснил он.
Сейчас ЦБ обсуждает с рынком возможность снизить предельную ставку с 0,8% в день, а также ограничить максимальную сумму «дорогих займов», сказал Кочетков журналистам в кулуарах форума, но не назвал конкретные предложения.
С 2027 г. ЦБ начнет сегментировать рынок микрофинансирования на три категории: компании предпринимательского финансирования, целевого финансирования и классические МФО.
Компании предпринимательского финансирования смогут выдавать ссуды только юрлицам, индивидуальным предпринимателям (ИП) и самозанятым. Помимо отмены ограничения на предельную величину займа для бизнеса и ЦБ предлагает предоставить таким МФО возможность более широкого доступа к источникам финансирования, в том числе за счет расширения их участия в программах господдержки МСП.
Компании целевого финансирования помимо займов юрлицам, ИП и самозанятым смогут предоставлять сервис оплаты покупок частями, или BNPL-сервис (buy now, pay later – «покупай сейчас, плати потом»), POS-кредиты (на местах) и рассрочки, а также целевые и обеспеченные потребительские ссуды с ПСК не более 100% годовых.
Третья категория, непосредственно МФО, станет универсальной – компании будут иметь возможность предоставлять любые виды займов. Плотность регулирования этого сегмента будет самой высокой. Максимальную сумму обеспеченного потребительского займа, который смогут выдавать универсальные МФО, ЦБ предлагает ограничить 500 000 руб., а иных потребзаймов – 100 000 руб. ЦБ намерен пересмотреть и требования к капиталу таких МФО: если компания не привлекает средства со стороны, то минимальная величина собственного капитала должна составлять 10 млн руб., а если есть привлеченные средства, то 200 млн руб. Также регулятор планирует ввести более строгие ограничения на привлечение МФО средств неквалифицированных инвесторов, а выпуск и размещение облигаций и цифровых финансовых активов сделать доступным только для «квалов».
Новое регулирование определенно приведет к сокращению количества действующих МФО, сказал Кочетков журналистам. «Но мы считаем, что это нормальный процесс, у нас достаточно молодой рынок. Да, мы думаем, что количество микрофинансовых организаций уменьшится, но не потому, что они требования по «иксам» не смогут соблюдать, а потому что они, прежде всего, не смогут соблюдать требования по одному займу в одни руки», – заявил он.
Это будет самое мощное влияние на МФО с точки зрения их количества за последнее время, полагает Кочетков. При этом в ЦБ уверены, что доступность микрозаймов для граждан и бизнеса не уменьшится, потому что работающие только в онлайне компании (их более 80%) займут место ушедших с рынка. В конце августа, после выхода доклада с предложениями по регулированию, микрофинансисты оценили, что из-за новых ограничений рынок могут покинуть до 50% от текущего количества игроков. По данным на 26 ноября, в реестре ЦБ числилось 917 действующих МФО.
Размер совокупного портфеля МФО на конец III квартала составил 550 млрд руб., увеличившись на 24% с начала года, рассказал во время выступления Кочетков. Всего за девять месяцев текущего года микрофинансовые компании выдали займов на 1,02 трлн руб., что аналогично объему выдач за весь 2023 г., отметил он.
Оценка микрофинансистами предлагаемых нововведений разделилась, писали «Ведомости». Общее видение регулятора по развитию отрасли укладывается в повестку всех последних лет, говорил представитель МФК «Саммит». Представители «Лайм-займа», «Займера» и «Фонда микрофинансирования Краснодарского края» (занимается поддержкой малого предпринимательства) поддержали сегментирование компаний, увидев в этом пользу для рынка и заемщиков.
Но генеральный директор ГК Eqvanta Сергей Весовщук счел ряд нововведений избыточными ввиду уже действующего регулирования: многие заемщики физически не могут оформить большое количество микрозаймов из-за действующих прямых ограничений (макропруденциальных лимитов). Уход к черным кредиторам также возможен, если появится период охлаждения в три дня между оформлением займов, говорил генеральный директор онлайн-сервиса кредитования Moneyman Александр Пустовит.