МФО с 2027 года смогут выдавать только «один заем в одни руки»

Это будет самое мощное влияние на МФО с точки зрения их количества за последнее время, полагает Кочетков. При этом в ЦБ уверены, что доступность микрозаймов для граждан и бизнеса не уменьшится, потому что работающие только в онлайне компании (их более 80%) займут место ушедших с рынка. В конце августа, после выхода доклада с предложениями по регулированию, микрофинансисты оценили, что из-за новых ограничений рынок могут покинуть до 50% от текущего количества игроков. По данным на 26 ноября, в реестре ЦБ числилось 917 действующих МФО.