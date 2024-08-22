Микрофинансисты дали первые оценки предложений ЦБ по реформированию рынка

Микрофинансисты дали первые оценки предложений ЦБ по реформированию рынкаНововведения приведут к двукратному сокращению числа игроков
Микрофинансовые организации (МФО) дали первую оценку идее Банка России изменить структуру рынка и разделить компании на три категории в зависимости от типа займов – свои предложения регулятор опубликовал в докладе для обсуждения 19 августа. Рынок хоть и поддерживает цели регулятора по улучшению имиджа отрасли и борьбе с закредитованностью граждан, но считает чрезмерными некоторые предлагаемые ограничения по выдаче займов, а также видит в этом повышенные риски для заемщиков.
Реформа от ЦБ
ЦБ предлагает разделить микрофинансовые организации на три категории: компании предпринимательского финансирования, целевого финансирования и классические МФО.
Компании предпринимательского финансирования смогут выдавать ссуды только юрлицам, индивидуальным предпринимателям (ИП) и самозанятым. Для этого сегмента ЦБ предлагает отменить ограничения на предельную величину займа для бизнеса и предоставить возможность более широкого доступа к источникам финансирования, в том числе за счет расширения участия МФО в государственных программах поддержки МСП.
Компании целевого финансирования помимо займов юрлицам, ИП и самозанятым смогут предоставлять сервис оплаты покупок частями, или BNPL-сервис (buy now, pay later – «покупай сейчас, плати потом»), POS-кредиты (на местах) и рассрочки, а также целевые и обеспеченные потребительские займы с полной стоимостью кредита (ПСК; помимо самой ставки включает все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку), не превышающей 100% годовых.
Третья категория, непосредственно МФО, станет наиболее универсальной – компании будут иметь возможность предоставлять любые виды займов, в том числе «до зарплаты» (PDL-займы, до 30 000 руб. до 30 дней). Плотность регулирования этого сегмента будет самой высокой среди трех категорий. Для таких компаний ЦБ предлагает ввести новые ограничения: наличие у заемщика только одного действующего займа «до зарплаты» до его полного погашения, трехдневный периода охлаждения между оформлением коротких займов, снижение уровня максимальной переплаты по займу с 130 до 100% от тела долга, а также запрет новации (прекращение обязательства по долгу за счет замены на новый долг) без фактического движения денежных средств.
Максимальную сумму обеспеченного потребительского займа, который смогут выдавать универсальные МФО, ЦБ предлагает ограничить 500 000 руб., а иных потребзаймов – 100 000 руб. ЦБ намерен пересмотреть и требования к капиталу таких МФО: если компания не привлекает средства со стороны, то минимальная величина собственного капитала должна составлять 10 млн руб., а если есть привлеченные средства, то 200 млн руб. Также регулятор планирует ввести более строгие ограничения на привлечение МФО средств неквалифицированных инвесторов, а выпуск и размещение облигаций и цифровых финансовых активов сделать доступным только для квалифицированных инвесторов.
Степень жесткости растет
Предложенное ЦБ регулирование по степени жесткости приближается к банковскому, считает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Но публикация дорожной карты на 2025–2027 гг. делает регуляторную среду более предсказуемой и это тоже один из факторов повышения прозрачности рынка, отмечает он. Общее видение ЦБ по развитию отрасли укладывается в повестку всех последних лет, говорит представитель МФК «Саммит». Несмотря на то что к самым жестким из обозначенных новаций рынок уже психологически был готов заранее, многое из изложенного еще предстоит переосмыслить, в том числе в части общего стресс-тестирования готовности отрасли, добавляет он.
Деление на компании предпринимательского, целевого финансирования и классические МФО выглядит логично и разумно, так как различные виды кредитования требуют разных подходов к регулированию и контролю, говорит управляющий директор МФК «Лайм-займ» Олеся Киселева, этот подход поможет снизить риски как для самих компаний, так и для заемщиков. Предлагаемое ЦБ сегментирование рынка и последующее дифференцированное регулирование действительно может пойти отрасли на пользу, согласен генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров.
Но руководитель управления сопровождения основной деятельности и взаимодействия с государственными органами МФК «Джой мани» Валерий Нечаев считает выделение направления целевого финансирования спорным: может возникнуть проблема импульсивного искусственного разграничения у тех компаний, деятельность которых охватывает все виды микрозаймов.
Положительный эффект от реформирования отрасли видит исполнительный директор МКК «Фонд микрофинансирования Краснодарского края» (занимается поддержкой малого предпринимательства) Оксана Слюсарева: у бизнеса есть потребность в увеличении суммы макрозаймов в связи с удорожанием товаров и услуг, поэтому новые требования будут способствовать его развитию.
Не без перегибов
Часть нововведений в части классических МФО являются избыточными ввиду уже действующего регулирования, считает генеральный директор ГК Eqvanta Сергей Весовщук. Например, многие заемщики физически не могут оформить большое количество микрозаймов из-за действующих прямых ограничений (макропруденциальных лимитов), отмечает он. Наличие только одного действующего займа у заемщика может привести к недоступности личного фондирования у потребителей, что может стать причиной повышенного спроса на услуги нелегальных кредиторов, полагает Нечаев.
Уход к черным кредиторам также возможен, если появится период охлаждения в три дня между оформлением займов, говорит генеральный директор онлайн-сервиса кредитования Moneyman Александр Пустовит, это снизит доступность продукта, чье основное преимущество заключается в возможности получить заемные средства быстро по мере возникновения потребности.
PDL-займы – одни из самых дорогих для МФО и с учетом уже принятых мер работают только при быстрой оборачиваемости и накопительном LTV клиента (с англ. – «пожизненная ценность клиента», показатель прибыли, которую компания получает за все время взаимодействия с конкретным покупателем. – «Ведомости»), говорит Киселева. Период охлаждения приведет к серьезной просадке, поскольку очередной заем, который должен окупить расходы на этого клиента, может просто не случиться, отмечает она.
Сумма ограничения в 100 000 руб. для иных потребительских займов кажется заниженной, так как сейчас на рынке существуют займы с ПСК в том числе до 100%, но с большей суммой, отмечает Нечаев.
Последствия
Повышение требований к капиталу и к инвесторам МФО будет способствовать дальнейшей консолидации рынка, считает генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Соответствовать этим условиям смогут наиболее крупные, технологически развитые компании с хорошим диверсифицированным фондированием, уверен он. С ним согласен Пустовит: новые требования по капиталу, лимитам и т. д. приведут к очередному витку сокращения количества игроков на рынке, в первую очередь небольших компаний. Киселева предполагает уход и средних компаний из-за неспособности соответствовать новым требованиям. Если предельная ставка по займам МФО классического сегмента будет ограничена до 0,5% в день, то вести эффективно бизнес станет невозможно, считает Пустовит.
В итоге рынок могут покинуть до 50% от текущего количества игроков, прогнозирует Пустовит. На конец I квартала в России работало 987 МФО, сообщал ЦБ. Новое регулирование также укрепляет барьер для выхода новых игроков на рынок классических МФО, отмечает Киселева. Поэтому она считает, что в ближайшие годы в сегменте не будут появляться абсолютно новые компании. В текущей конфигурации реестр МФО может ожидать ускоренное сокращение, поскольку барьер входа на рынок становится почти сопоставим с базовой банковской лицензией, согласен Уклеин.
У классических МФО вырастут затраты на соответствие новым требованиям, продолжает Киселева: это и смена продуктовой структуры, и поиск дополнительного фондирования для наращивания портфеля на период адаптации бизнеса, и, как следствие, рост затрат на маркетинг и IT-разработку. Ряду компаний может потребоваться докапитализация за счет собственных средств, добавляет Киселева. Кроме того, та же переквалификация продуктовой линейки для достижения целевых показателей по чистой прибыли приведет к серьезным изменениям в операционной деятельности, спровоцирует создание дочерних организаций с новыми продуктами для сохранения капитала, полагает она.
Существенную поддержку оставшимся компаниям могло бы оказать развитие технологического партнерства с различными госсервисами, которое сейчас затруднено в том числе и по бюрократическим причинам, отмечает Пустовит. В части более строгих ограничений насчет доступа только для квалифицированных инвесторов он предлагает МФО переориентироваться на привлечение фондирования по плавающей ставке, которое и так доступно только «квалам».