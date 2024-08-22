Микрофинансисты дали первые оценки предложений ЦБ по реформированию рынка

Предложенное ЦБ регулирование по степени жесткости приближается к банковскому, считает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Но публикация дорожной карты на 2025–2027 гг. делает регуляторную среду более предсказуемой и это тоже один из факторов повышения прозрачности рынка, отмечает он. Общее видение ЦБ по развитию отрасли укладывается в повестку всех последних лет, говорит представитель МФК «Саммит». Несмотря на то что к самым жестким из обозначенных новаций рынок уже психологически был готов заранее, многое из изложенного еще предстоит переосмыслить, в том числе в части общего стресс-тестирования готовности отрасли, добавляет он.