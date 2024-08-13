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Средний размер одобренного микрозайма вырос на 17%

Ведомости

Размер средней одобренной суммы микрозаймов в первом полугодии этого года увеличился на 17%, до 22 100 руб. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные онлайн-сервиса Moneyman (входит в группу IDF Eurasia).

Согласно исследованию, средняя сумма микрозаймов выросла на 55% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г., в результате средний размер запрашиваемых микрокредитов увеличился с 19 900 руб. до 30 800 руб.

Рост запрашиваемых сумм связан с усиливающимся регулированием банковского сектора. Банк России ужесточает требования по оформлению ссуд заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки, на этом фоне база заемщиков в микрофинансовых организациях (МФО) активно пополняется отказным клиентским трафиком. Еще одной причиной в исследовании названа ускорившаяся инфляция, из-за которой потребности в заемных средствах в моменте увеличиваются.

По данным ЦБ за I квартал 2024 г., совокупная чистая прибыль МФО в России выросла год к году на 7,7% до 14 млрд руб. В регуляторе отмечали, что распределение прибыли по отрасли «остается неравномерным».

Как писали «Ведомости» 18 июля, во II квартале россияне досрочно погасили 43,2% всех взятых в МФО среднесрочных займов. Показатель досрочных погашений растет с IV квартала 2022 г., он впервые за время наблюдений с 2020 г. превысил 40%. По итогам IV квартала в 2022 г. показатель вырос до 34,2%, а к концу 2023 г. – до 39%. В I квартале этого года доля досрочных погашений немного перешагнула за 40% и по итогам II квартала составила 43,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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