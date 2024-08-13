Средний размер одобренного микрозайма вырос на 17%
Размер средней одобренной суммы микрозаймов в первом полугодии этого года увеличился на 17%, до 22 100 руб. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные онлайн-сервиса Moneyman (входит в группу IDF Eurasia).
Согласно исследованию, средняя сумма микрозаймов выросла на 55% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г., в результате средний размер запрашиваемых микрокредитов увеличился с 19 900 руб. до 30 800 руб.
Рост запрашиваемых сумм связан с усиливающимся регулированием банковского сектора. Банк России ужесточает требования по оформлению ссуд заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки, на этом фоне база заемщиков в микрофинансовых организациях (МФО) активно пополняется отказным клиентским трафиком. Еще одной причиной в исследовании названа ускорившаяся инфляция, из-за которой потребности в заемных средствах в моменте увеличиваются.
По данным ЦБ за I квартал 2024 г., совокупная чистая прибыль МФО в России выросла год к году на 7,7% до 14 млрд руб. В регуляторе отмечали, что распределение прибыли по отрасли «остается неравномерным».
Как писали «Ведомости» 18 июля, во II квартале россияне досрочно погасили 43,2% всех взятых в МФО среднесрочных займов. Показатель досрочных погашений растет с IV квартала 2022 г., он впервые за время наблюдений с 2020 г. превысил 40%. По итогам IV квартала в 2022 г. показатель вырос до 34,2%, а к концу 2023 г. – до 39%. В I квартале этого года доля досрочных погашений немного перешагнула за 40% и по итогам II квартала составила 43,2%.