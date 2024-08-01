У коллекторов снижается спрос на покупку долгов банков и МФО

Спрос на портфели по текущей их стоимости за прошедшие две недели у покупателей снизился на 30–50%, говорит генеральный директор бюро кредитных историй «Скоринг бюро» Олег Лагуткин (в группу входит площадка по продаже долгов Prisma). Банки и МФО продолжают выставлять портфели на торги, но снизился спрос со стороны покупателей, также они стали предъявлять повышенный запрос на анализ долгов и проявлять осторожность при оценке, уточняет он. Аналогичную ситуацию видит торговая площадка Debtprice: на прошлой неделе активность на торгах снизилась, говорит ее управляющий партнер Константин Виноградов, не раскрывая цифр.